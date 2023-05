Camila Hiruela ászával indult az összecsapás, majd egy igazán hosszú labdamenet végén a kaposváriak örülhettek. Sok hibával indítottak a somogyiak, így alaposan megkönnyítették a hazaiak dolgát. Nagyon agresszívan támadtak az újpestiek, Melani Ambrosio ászával már öttel mentek, ezért Vincent Lacombe időt is kért. Ez a szett az első mérkőzés nyitójátszmájához volt hasonló, ahol a vendégek egyelőre nem találtak megoldást az ellenfél agresszív játékára. 17–8-nál már kilenccel mentek a hazaiak. Küzdöttek, hajtottak a kaposváriak, de nagyon felszabadult és magabiztos volt az Újpest, míg ők végig bizonytalanok voltak. Igaz, a hajrában öt szettlabdát is hárítottak, de végül az UTE nyerte az etapot 25–20-ra.

A második felvonás is egy ásszal indult, ezúttal Rudy Renko-Ilic szolgáltatta. Aki egyébként az egész mérkőzés alatt két egységet szerzett, abból kettő ász nyitás volt. Ez a játszma már szorosabban indult, a somogyiak is magabiztosabban léptek vissza a pályára. 15–15-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de aztán zsinórban öt pontot szereztek a hazaiak, semmi sem rendítette meg őket, továbbra is határozottak voltak. 22–17-nél a vendégek mutattak be egy hármas sorozatot, de hamar szettlabdához jutott az Újpest, s a másodikat Hiruela értékesítette is, így már 2–0-ás előnyben voltak.

A folytatásban a kaposváriak indítottak jobban, 4–8-as állásnál időt is kért Horváth András. 10–10-nél utolérte ellenfelét az újpesti gárda, s rögtön a vezetést is átvette, már nem játszott annyira felszabadultan a somogyi együttes, mint a játékrész elején, így hamar újra a hazaiak voltak lépéselőnyben. 15–15-nél újra egyenlő volt az állás, 17–18-ra pedig visszavette a vezetést a Kaposvár. Ám egy újabb újpesti időkérés után egy négyes sorozatot produkáltak Horváth mester tanítványai, ezen a meccsen nem volt ellenszer a játékukra, így a véghajrában már négy is volt közte. Egy szettlabdát ismét hárított még a KNRC, de 25–22-re le zárta a játszmát, s a mérkőzést az UTE, s egyenlített a párharc állásán.

UTE–Kaposvári NRC 3–0 (20, 23, 22)

Budapest, 150 néző. Vezette: Mezőffy, Halász.

UTE: Hiruela (12), Kilyénfalvi (5), Kindelan (16), Tarin (12), Ambrosio (9), Boskó (1). Csere: Baksa, Dömsödi (liberók), Sziládi (-). Vezetőedző: Horváth András.

KNRC: Godó (10), Gyimes (8), Renko-Ilic (2), Szedmák (9), Bodovics (4), Ubavic (12). Csere: Radnai (liberó), Maggioni (2), Hegyi (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe.