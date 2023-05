A május 12-én rendezendő Marcali–Azúr Drogéria KK-mérkőzés kivételével lejátszották a felek a 2022/2023-as Somogy megyei kosárlabda-bajnokság alapszakaszát. A legfontosabb helyezések ugyan már korábban eldőltek, azonban a zárójátéknapra is maradtak nyitott kérdések. Az utolsó, kilencedik hely elkerüléséért hajtott a Monok SE és a Spekula Henger KK is – a kedvezőbb helyzetből induló Monok SE az első félidőig egészen jól tartotta magát az alapszakasz harmadik helyét már korábban megszerző Meló-Diák KK ellen, ám Tóth Kristóf vezetésével végül igazolódott a papírforma.

A saját kezében volt a Henger sorsa, ám ehhez a Tüskevári SE csapatát kellett volna legyőzniük és erre sokáig minden esélyük meg is volt. A 33. percben még csak egyetlen pont volt a különbség, ám Babócsai kiállítását követően megléptek Bodródiék, akik végül szoros végjátékban szerezték meg a győzelmet.



Fotó: Lang Róbert



Már tét nélküli rangadót játszott ugyan a már biztosan alapszakaszgyőztes Zrínyi KK és a második helyezett Táncsics-Gyakorló, ennek ellenére mindkét gárda nagyon komolyan vette a találkozót. Már csak azért is, mert a Zrínyi KK egy esetleges újabb győzelemmel megdöntötte volna a Tüskevári SE korábbi 35 bajnoki mérkőzésre nyúló veretlenségi sorozatát. A két csapat helyezésükhöz méltó, jó mérkőzést játszott, melynek végjátékban Győr Bálint és Kovács Márió is két-két nagy hárompontost dobott. Végül mindössze két pont döntött a Táncsics javára, amely azt is jelentette, hogy a Zrínyi „csak” beállította a Tüskevár évekkel ezelőtti rekordját.

Az már korábban biztossá vált, hogy a megyei pontvadászat rájátszásának oda-visszavágós elődöntőiben a Zrínyi a Tamásival, a Táncsics pedig a Meló-Diákkal mérkőzik.

Meló-Diák KK–Monok SE 87–80 (19–27, 26–15, 20–14, 22–24)

Vezette: Koncsek, Deák.

Meló-Diák KK: Tóth K. (28/3), Nagy N. (23), Tóth M. (16/9), Zsille (16/12), Kosaras (2). Csere: Dömötörfi (2), Meggyes (-), Edző: Tóth Máté.

Monok SE: Tóth L. (21/12), Pacskó (18/12), Pöttendi (16), Stadler (11/3), Széki (7). Csere: Babócsai B. (7/3), Berendi (-). Edző: Pöttendi Gábor.

Tüskevári SE–Spekula Henger KK 72–68 (20–15, 16–17, 14–13, 22–23)

Vezette: Koncsek, Deák.

Tüskevári SE: Tóth Cs. (22/3), Bodródi M. (15/3), Pintér D. (13/6), Kiss B. (8), Fülöp K. (4). Csere: Bodródi Dávid (10). Edző: Bodródi Lajos.

Spekula Henger KK: Bodor Cs. (25/6), Babócsai P. (16/3), Heffer (10), Balogh Á. (7), Csizmadia G. (-). Csere: Nagy I. (10/6), Fecán (-), Nagy G. (-). Edző: Fecán Márk.

Kiállítva: Babócsai P. (34. perc).

Azúr Drogéria KK–Tüskevári SE 65–75 (17–20, 10–11, 22–22, 16–22)

Vezette: Szecsődi, Deák.

Azúr Drogéria KK: Kovács R. (16), Bodor D. (15/12), Balogh R. (6/3), Vidák (5/3), Lakatos (2). Csere: Bán (12), Bedő (4), Kovács Á. (3/3), Kovács Dávid (2). Csere: Kovács Bence.

Tüskevári SE: Bodródi M. (24/6), Bodródi Dániel (18/12), Bodródi Dávid (13), Tóth Cs. (12/3), Király (6). Csere: Tömösváry P. (2), Fülöp K. (-). Edző: Bodródi Lajos.

Táncsics-Gyakorló–Zrínyi KK 91–89 (20–27, 22–19, 23–25, 26–18)

Vezette: Mester, Ivók.

Táncsics-Gyakorló: Győr B. (40/12), Hideg N. (19), Kovács B. (12), Balog Á. (6/6), Pintér K. (5). Csere: Varga M. (9/6). Edző: Hideg Norbert.

Zrínyi KK: Kovács M. (32/18), Csabai M. (18), Ötvös (18/6), Kovács D. (8), Kun (7). Csere: Kubatov P. (4), Begovácz (2), Lakos (-). Edző: Romanek Péter.

Kiállítva: Hideg N. (40. perc).

A bajnokság állása: 1. Zrínyi KK (15–1), 2. Táncsics-Gyakorló (13–3), 3. Meló-Diák KK (12–4), 4. Tamási Dámok (8–8), 5. Tüskevári SE (7–9), 6. Marcali VSZSE* (6–9), 7. Azúr Drogéria KK (4–11), 8. Monok SE (3–13), 9. Spekula Henger KK (3–13).

A rájátszás első körét a május 20-21-ei hétvégén játsszák, míg a visszavágókra május 27-én kerül sor. Az már biztos, hogy a bajnoki finálét június 3-án szombaton 11.30 órától rendezik a Kaposvár Arénában, míg az bronzéremért 10 órától lépnek pályára a csapatok.