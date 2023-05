Pünkösd vasárnap reggel egy maroknyi, igen lelkes amatőr futók gyülekezett a Deseda strandon, hogy egy közös képpel maradandó emléket állítsanak az első alkalommal megrendezésre kerülő futó majálisnak, utána pedig megkezdjék a tizenkét óráig tartó körözést a tó csodálatos környezetében. A tizennégy kilométeres körök végén minden igényt kielégítő frissítőpont várta az oda érkezőket, akik így újult erővel tudtak nekivágni a következő etapoknak.

– Úgy gondoltuk, hogy szeretnénk összehozni a családokat a futáson keresztül, ezért szerveztük meg a Deseda körüli futó majálist – nyilatkozta Pintér Beáta, az esemény egyik ötletgazdája, a FUTaMÉRŐ futója. – A verseny valóban tizenkét óra, de nem kellett egész idő alatt a pályán lenniük a futóknak, szabadon válaszhatták meg, hogy mikor kapcsolódnak be a rendezvénybe. Sőt, gyalog és kerékpárral is lehetett teljesíteni a köröket, így mindenki megtalálhatta magának az ideális mozgásformát. A bátrak és az elszántak természetesen futhattak akár tizenkét órán keresztül is.

A FUTaMÉRŐ őszi, már hagyományosnak számító hat órás „örömfutásához” kapcsolódóan, amit évről-évre Kaposmérőben rendeznek, idén tavasszal elindította a tizenkét órás versenyét is, amit az egyesület tagjai szintúgy szeretnének, ha bekerülne a környékbeli futók tudatába, s természetesen a naptárába is, hiszen jövőre próbálják majd a tóhoz csábítani a mozogni vágyókat.

– Kettő-öt fős csapatokat, illetve egyéni futókat vártunk, a kedvenc futóhelyünkre, a Desedára – tette hozzá Pintér Beáta, aki a szervezői feladatai mellett futócipőt húzott és társaival együtt több ízben is megkerülte a tavat. – A nőknél és a férfiaknál is díjaztuk az első három legtöbb kört teljesítőt, akárcsak a női, férfi, illetve a vegyes csapatoknál, de ezen felül minden futó kapott egy-egy emlékérmet.

A nevezési díj nélküli, tizenkét órás verseny egyben remek felkészülési lehetőséget is biztosított a környékbeli amatőr futók számára nagyobb rendezvényekre, mint a júliusi Ultra Tisza-tó, – amin több kaposvári, somogyi amatőr sportoló áll majd rajthoz – vagy kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Deseda Ultramaraton, amely évről-évre egyre többeket vonz a Kaposvár melletti tóhoz.

– A futó majálison egy négy fős, női csapattal indultunk, beosztva majdnem az egész tizenkét órás időintervallumot – mondta Pintér Beáta. – Az egyik futótársamnak ez szinte a főpróbának felel meg az Ultra Tisza-tó előtt, én pedig a Deseda Ultramaratonra készülök, ahol majd a kétharmad maratoni távon állok rajthoz. Mivel az délben indul, így ezúttal is ebben az időpontban kezdtem el a futást, hogy szoktassam magam az időponthoz, illetve a meleghez.

Az eseményt szervező Kaposvári Honvéd Sportegyesület és a FUTaMÉRŐ Sport és Kulturális Egyesület lelkes csapata egész nap során várta a sportolni, mozogni vágyókat, a gyermekeket pedig játékos feladatokkal, akadálypályával próbálták a szabadba csábítani.