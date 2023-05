Hátrányból várja a kilencedik helyért vívott rájátszást a Kaposvári VK, amely péntek este négygólos vereséget szenvedett a zue.hu Szegedi VE otthonába. Kedden este azonban már nem hibázhatnak Surányi László tanítványai, ha meg akarják védeni az előző évadban is megszerzett kilencedik helyüket, ugyanis az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcban a Tisza-partiak jelenleg négy-egyre vezetnek. Mivel döntetlen eredmény nem születhet a rájátszásban (ha a rendes játékidőben nem bírnának egymással a felek, akkor büntetőkkel dől el a győzelem kérdése), így kaposváriaknak sokkal pontosabban, lényegre törőbben kell vízilabdázniuk, mint az első találkozón, ahol számos ígéretes helyzetet hagytak kihasználatlanul.

– Keretbe foglaltuk az első mérkőzést, hiszen az első és az utolsó negyedet is négy-egyre hozta a Szeged, így pedig nem lehet meccset nyerni – nyilatkozta a klub médiájának Csoma Kristóf, a Kaposvári VK válogatott kapusa. – Hiába küzdöttünk, akartunk a támadásokban semmi sem jött össze. Szeretnénk visszavágni és itthon tartani a pontokat, még úgy is, hogy biztosan lesz hiányzónk. Ráadásul Szatmári Kristófot elég nehéz pótolni, hiszen a védekezésből és a támadásból is kiveszi a részét, de bízunk benne, hogy egy fiatal kaposvári majd a helyébe lép és felnő a feladathoz.

A párharc, abban az esetben, ha a KVK legyőzni a Szegedet, a Tiszavirág Sportuszodában folytatódik majd csütörtök este nyolc órakor.

– Az alapszakaszban kétszer is dominálni tudtunk a Szegen ellen, gólokkal elléptünk tőlük, most is ezt szeretnénk – folytatta Csoma Kristóf. – Ehhez el kell kerülnünk azokat a gyermeteg hibákat, melyeket elkövettünk az első meccsen. A célunk, hogy csütörtökön újra Szegedre utazzunk.