A harmadik felvonás is szorosan indult, de nagyon magabiztos volt a Kaposvár, 10–6-nál már néggyel is ment, mely különbséget sokáig tartani is tudta. 15–10-nél Horváth András kénytelen volt a második idejét is kikérni, nem tudtak mit kezdeni a vendégek a somogyiak játékával. 22–15-ös állásnál már héttel vezettek a hazaiak, az egész mérkőzésen ennyi volt a legnagyobb különbség a két gárda között. Sokat hibázott a hajrában az UTE, előbbi állás után csupán egy egységet tudott szerezni, így egész simán zárta le ezt a szettet a KNRC.

Határozottabban tértek vissza az újpestiek a negyedik etapra, el is húztak négy ponttal. 9–11 után viszont a hazaiak produkáltak egy négyes sorozatot. Ezután pedig nagyon felszabadultan játszottak, míg a vendégek már közel sem voltak olyan lelkesek. Ezen a meccsen egy játszmán kívül nem lehetett megfogni a kaposváriakat. Végül egy igazán hosszú labdamenet után a KNRC értékesítette a szett- és mérkőzéslabdáját, így már csak egy győzelemre került az ötödik hely megszerzésétől.

A párharc állása 2–1 a KNRC javára.

Kaposvári NRC–UTE 3–1 (21, –19, 16, 19) Kaposvár Aréna, 285 néző. Vezette: Horváth, Varjasi. KNRC: Szedmák (14), Bodovics (6), Ubavic (16), Godó (6), Gyimes (14), Maggioni (8). Csere: Radnai Lili, Rády (liberók), Hegyi (-), Radnai Luca (1), Renko-Ilic (1). Vezetőedző: Vincent Lacombe. UTE: Hiruela (13), Kilyénfalvi (6), Kindelan (13), Tarin (12), Ambrosio (11), Boskó (-). Csere: Dömsödi, Baksa (liberók), Németh (-), Goodwin (-), Sziládi (-), Woock (-). Vezetőedző: Horváth András.