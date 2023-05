Az Investment Közutasok Kaposvári TK. I. csapata a Győr-Szol TC csapatát fogadta a Magyar Kupa negyeddöntőjének második mérkőzésén. A tét óriási volt, hiszen az investmentesek nagyon szeretnének a nemzetközi porondon is bemutatkozni, és ez a mostani meccs végeredményén is jól látszott. A negyeddöntő első fordulóján sikerrel vették az akadályokat a somogyiak, és vendégként is győzni tudtak a győriek ellen, s ezúttal már az volt a fontos, hogy meg tudják őrizni ezt az eredményt.



Fotó: Lang Róbert



A visszavágón az első sorban Botházy Péter és Kovács Gábor kezdett, előbbi nagyon szoros csatát vívott győri ellenfelével, szinte fej fej mellett haladtak és végül ugyanannyi fát ütöttek, azonban három szettpontot sajnos a vendégek tekézője zsebelte be, így a csapatpontot is elvitte. Kovács Gábor és a győri ellenfele is jól megizzasztották egymást: mindketten két-két szettpontot tudtak összeszedni, végül Kovács négy fával többet ütött, így megszerezte az értékes csapatpontot. A második sorban Pintér György és Brancsek János állt dobóállásba. Pintér három szettpontot elhozott, így a csapatpont is az investmenteseknél landolt, a párharc krónikájához tartozott, hogy ellenfele sérülten lépett pályára, de három gurítás után cserét kért, a tartalékként beállt fiatal játékos pedig csak a harmadik és a negyedik szettben találta meg a ritmust, amikor már eldőlt a párharc sorsa. Brancsek Jánosnak azonban sokkal keményebb csatája volt, két szettpontot tudott hozni a közutasoknak, de sajnos kevesebb fát ütött, mint a győri ellenfele, így a csapatpont az ellenfél kapta.

Végül az investmentesek 88 fával elhúztak a győriektől, és ez az eredmény egyenesen a négyes döntőig repítette őket.

Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Győr-Szol TC 4–2 (2424–2336)

Eredmények: Botházy Péter 609–Danóczi Richárd 609 (1:3); Kovács Gábor 618–Németh Máté 614 (2:2); Pintér György 627–Koller Dániel (Bende Ákos) 524 (3:1); Brancsek János 570–Somodi Károly 589 (2:2).

A Magyar Kupa négyesdöntőjét június 17-én rendezik, ahol a Tiszakécske és várhatóan a Szeged, valamint a Répcelak lesznek az ellenfelek.