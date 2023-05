Az U23-as ORLEN Nations Grand Prix mezőnyét borús idő várta gyenge esővel megspékelve. De így is ideális volt ez az időjárás a versenyre, hiszen ennek ellenére nem volt sem túl hideg, sem túl meleg. A viadal 11 órakor startolt el a Kaposvár Arénától egy lassú rajttal a magyar válogatottal az élen, azután a mezőny Juta felé vette az irányt, s a Jutai úton kapcsoltak rá jobban a versenyzők. A szakasz Osztopánon és Lengyeltótin keresztül érte el a Balatont, majd egy kitérő után Andocs, illetve Tab érintésével tért vissza a déli partra. A Kaposvár-Balatonföldvár etap nagyrészt sík, így ideális volt a sprinterek számára, ám a befutó előtt még egy váratlan emelkedő borzolta a kedélyeket.

– Összesen huszonöt együttes versenyez 148 sportolóval, ebből huszonkettő csapat válogatott, valamint három lengyel gárda érkezett még, az egyletek pedig zömében hat kerékpárossal sorakoztak fel – mondta Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere. – Három országon keresztül megy a mezőny, de az a terv, hogy V4 legyen, tehát Csehszlovákia is csatlakozzon. A kaposvári rajt után szinte az egész Somogy vármegyét bejárták a versenyzők Balatonföldvárig, csütörtökön Hatvantól mennek tovább, pénteken már Szlovákiában lesznek, így öt nap alatt felérnek Lengyelországba. Ezek a versenyzők pár éven belül már a topcsapatokban lesznek érdekeltek, s köztük vannak a jövő nagy bajnokai is. Többen is azt nyilatkozták, hogy a legerősebb mezőny gyűlt össze idén.

– Azért fontos ez a megméretés Kaposvárnak, mert a Giro d’Italia és a Tour de Hongrie után ismét egy neves kerékpáros versenyt hoztunk ide, így a város felkerült a kerékpáros világtérképre – emelte ki Dér Tamás. – Jól érzik itt magukat a sportolók, szépnek találják a területet, meg voltak mindennel elégedve, így arról tárgyalunk, hogy jövőre is innen indul majd a verseny.