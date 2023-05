Több játékos is sérüléssel bajlódott a kaposváriaknál, így Tomislav Gabric, Isiah Brown és Hendlein Roland, utóbbi nem is tudta vállalni a játékot. Sebastian Arisra sem számíthatott már a szakmai stáb, a dán kármesterrel – közös megegyezéssel – szerződést bontottak, miután hosszabb kihagyás várt volna rá. A meccs előtt Szőke Balázs azt mondta, tudják, hogy a hazaiak mindent megtesznek majd a győzelemért, hiszen az utolsó előtti helyen állnak, de természetesen a csapata a győzelemért utazott el a fővárosba.



Tomislav Gabric 11 pontig jutott

Fotó: Lang Róbert



Mindkét fél alaposan megszervezte a játékát, kemény, test a test elleni párharcok zajlottak a pályán, néha felülről súrolva a faulthatárt. Igaz látványos kosarakból sem volt hiány, ott volt például Puska Bence pöcizése. Amint egy kicsit megakadt a vendégek támadójátéka, azonnal ellépett a házigazda, időt is kért Szőke Balázs. De hiába a Honvéd tartotta a nehezen összeszedett előnyét, sőt növelte is, s kilenc ponttal nyerte az első negyedet. A folytatásban még egy lapáttal rátettek a fővárosiak és már már tetemes fórra tettek volna szert, amikor Brown bevágott két hármast, Puska Bence labdaszerzése után pedig Krnjajski volt eredményes. Ám ezután ismét jött egy hullámvölgy, rengeteg volt ekkor a somogyi hiba, Baksa Szabolcs együttese élt a lehetőséggel és a félidőben 49–39-re vezetett. Az első játékrész slusszpoénja ezzel együtt is Puska Bencéé volt, a fiatal játékos dudaszós trojkája zárta le a második tíz percet.

A fordulás után Sherman zsinórban három triplát értékesített, s ezzel tizenöttel elléptek a budapestiek. Küzdöttek, hajtottak a kaposváriak, de amint közelebb lopóztak jött egy-egy Sherman-villanás, mely megakasztotta a felzárkózást. Brown ziccere és Halmai Dániel hármasa után újra benéztek tíz alá a kék-fehérek, ám a hajrában Hajdu is beköszönt kintről. A negyedik etapban fokozatosan húzott el riválisától a házigazda Sherman újabb két hármasával már 25 volt közte. Innen már nem volt visszaút, ahogy az alapszakaszban, úgy a playoutban is vereséget szenvedtek a kaposváriak.

Budapest Honvéd SE–Kometa Kaposvári KK 95–73 (29–20, 20–19, 22–21, 24–13)

Budapest, Ludovika Aréna, 200 néző. V.: Praksch Péter Árpád, Jakab László Imre, Kovács Nimród János.

Budapest Honvéd SE: Mijovics (17/3), Tanoh Dez (20/6), Sherman (31/27), Crawley (7), Peringer (4). Csere: Völgyi M. (-), Demeter (3), Hajdu P. (7/6), Kopácsi (6/6), Tarján (-), Csomó (-). Vezetőedző: Baksa Szabolcs.

Kometa Kaposvári KK: Brown (14/6), Puska B. (8/6), Parsons (11), Gabric (11/3), Hughes (12). Csere: Krnjajski (7/3), Halmai D. (4), Bogdán B. (4), Paár (2). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

Kipontozódott: Völgyi a 33. percben.