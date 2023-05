Remekül indult, ám vége nem sikerült túl fényesre, a bogláriak tizenöt perc után hárommal vezettek (9–12), de a végére kilencgólos vereségbe futottak bele. Bohus Beáta együttesének a védekezése volt az, ami leginkább nem jól működött, amit jól mutat, hogy negyvenegy gólt még nem kaptak a szezonban, negyven volt a legtöbb egy FTC elleni idegenbeli bajnokin. A vereségük mondhatni papírforma, hisz ebben a szezonban csak a Siófok KC, Neptunes de Nantes, Győri Audi ETO KC, Ikast Håndbold–négyes tudott nyerni az UFM Arénában.

Az első félidő mindentől függetlenül meglepően jól sikerült, a tizenötödik percben még hárommal vezettek is, megsüvegelendő az is, hogy ebben a harminc percben tizenhét gólt dobtak ellenfelüknek! Csíkos Luca ötször is bevette az óvári kaput, míg Németh Kata négy védéssel zárt.

A szünet aztán nem tett jót a balatoniaknak, akik nyolc és fél percen át nem dobtak gólt, a csendet ötgólos hátránynál (22–17) Uhrin Lili törte meg, aki nyolc perc alatt hatszor (!) is betalált háromgólos hátrányon tartva ezzel együttesét (27–24). A negyvenhatodik perctől aztán hengereltek a házigazdák, akik 5–0-s sorozattal lezárták a meccset (32–24).

K&H női kézilabda liga – 25. forduló

Motherson Mosonmagyaróvári KC – NEKA 41–32 (17–17)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 900 néző. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor

Motherson Mosonmagyaróvári KC: Szemerey – Sztankovics K. 1, Lancz 3, Tóth G. 4, Pásztor N. 5, Tóth E. 6 (5), Stranigg 3. Csere: Mistina (kapus), Ivančok 6, Faragó Luca 1, Albek 4, Tóth N. 3, Kovács P. 4, Csire 1. Vezetőedző: Gyurka János

NEKA: Wéninger – Molnár D., Varga E. 4 (3), Kellermann 4, Kocsis B. 3, Csíkos 7, Szabó A. 2. Csere: Németh K., Zaj (kapusok), Gém 3, Kovalcsik B., Uhrin 6, Szabó L. 2, Ferenczy D., Bató 1, Faragó Lea. Vezetőedző: Bohus Beáta

Kiállítások: 6 perc (2 perc), illetve 6 perc (4 perc)

Hétméteresek: 5/5 (2/2), illetve 3/3 (1/1)

MESTERMÉRLEG

Gyurka János: – Gálamérkőzésre készültünk, ami tulajdonképpen a mérkőzés utolsó szakaszában meg is valósult. Viszont ez a találkozó képet mutatott az egész idénybeli teljesítményünkről, hiszen voltak gyengébb szakaszok a játékunkban. Feltétlenül dicséret illeti az akadémistákat, akik rengeteg fejlődtek, gyorsak, remekül cseleznek, kemény ellenfelek voltak. Elsősorban a védekezésünk javult a második játékrészben, mögé "megérkezett" a kapusteljesítmény is, ezt követően felszabadultan kézilabdáztunk.

Bohus Beáta: – Az első harminc perc teljesen rendben volt, de ismerve Gyurka Jánost, tudtam, hogy nem lesz könnyű a folytatás. Úgy is jött ki a Mosonmagyaróvár a második félidőre, ahogy kell, így teljesen megérdemelten győzött. Nem vagyok csalódott, mert jól küzdöttek a lányok, emelt fővel vesztettünk jó csapat ellen, remek hangulatú csarnokban. Lesz még egy NB I-es találkozónk, utána korosztályos megméretés is, tehát van még dolgunk ebben az idényben.