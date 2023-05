Már húsvéthétfőn eldönthette volna a bajnoki cím sorsát a Szlobodan Prakljacsics, Demeter András György edződuó vezényelte rekordbajnok Fino-Kaposvár férfi röplabdacsapata, ám Székesfehérváron némi gikszer történt. Bár a nyitójátszma után még minden szépnek és tökéletesnek tűnt, aztán máshogy alakultak a dolgok. Na de ne szomorkodjunk, helyette inkább szurkoljunk a bajnoki döntő negyedik felvonásán, amely szombaton kora délután 14.15 órakor kezdődik a Kaposvár Arénában.

Gyanítható, hogy most szombaton is nagyon sokan leszünk az Arénában. A hírek szerint sokan érkeznek majd Székesfehérvárról is abban bízva, hogy sikerül megragadni azt a bizonyos szalmaszálat. A somogyi megyeszékhelyen viszont egészen másképp vélekednek erről. A kaposvári szurkolók szívük szerint már Fehérváron is bajnokot avattak volna, most viszont nem szeretnék tovább halogatni: egy és mindenkorra le szeretnék zárni az aranypárharcot. Amúgy a Fino-játékosok is roppant elszántak: egy emberként állítják, hogy szombaton befejezik a párharcot.

A Somogyi Bicskások nevű szurkolói csoport nagyon készül. Ők már reggel 9 órakor elkezdenek közösen sütni-főzni a Park Cafféban, majd délután fél kettő környékén közösen levonulnak a Kaposvár Arénába. A hangulattal egészen biztosan nem lesz gond, mint ahogy Székesfehérváron sem volt. Kimondani is sok: ha összejön, amit nagyon szeretnénk, akkor már a 19. bajnoki elsőséget ünnepelhetjük. Így legyen!

***

A szombat amolyan röplabdás nap lesz a somogyi megyeszékhelyen. Szintén ugyanazon a napon szólítják pályára 19.30 órakor a Kaposvár Arénában a KNRC csapatát az Újpesti TE ellen, amely párharc az 5–6. helyek sorsáról hivatott dönteni. Itt is az egyik fél három győzelméig tart a párviadal, vagyis aki ezt nyeri, az nagy lépés­előnybe kerül.





Fotó: M. P.