Akadt még meglepetés bőven a 28. körben. A Balatonlelle egy hatossal küldte haza a tabiakat , akik az első játékrész után már 4–0-ra vezettek. A teljes képhez tartozik, hogy a vendégek kapusa a 17. életévét még be sem töltött Nyul Barnabás volt. A csurgóiak is sokáig vezetettek, aztán a 83. percben egyenlített a vendég Toponár, négy perccel később pedig a győztes gólt is megszerezte a játékosedző Ivusza Gábor révén. A Kadarkút is – amelyben végig játszotta a meccset az egy hete Toponáron megsérült Kovács Krisztián – jobbára szenvedett és kínlódott a búcsúzó Segesd ellenében: csak a 79. percben biztosították be a győzelmüket. A Nagybajom biztosan verte a Somogysárdot, s így feljöttek a bajnoki tabellán a második helyre. Vasárnap a Kaposfüred végül magabiztosan verte a sokáig vezető Öreglakot, míg a már bajnok Nagyatád Balatonkeresztúron rendezett gólfesztivált.



A 28. forduló eredményei

Balatonlelle–Tab 6–0 (4–0)

Balatonlelle. Vezette: Böröczi Z.

Balatonlelle: Nagy G. – Kelemen K., Buzsáki B. (Muth M. a szünetben), Czeider M., Hegedűs Gy., Hrabovszki Z., Orsós T., Balogh B., Kiss K. (ifjabb Posza Zs. a 82. percben), Kovács K., Kovács L. Játékosedző: Kenéz Szabolcs.

Tab: Nyul B. – Szabó Á., Naász B., Kaveczki B., Réder F., Magas V., Teplán L., Vida A., Kecskés B., Tábori T., Pretz G. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Gólszerzők: Hegedűs Gy. 2 (a 7. percben és a 26. percben – utóbbit 11-esből), Kovács L. 2 (a 16. percben és a 86. percben), Hrabovszki Z. 2 (a 21. percben és a 67. percben).

Nagybajom–Somogysárd 4–2 (2–1)

Nagybajom. Vezette: Godina J.

Nagybajom: Czeferner R. – Ács-Gergely G., Márton A., Weimann R. (Varga A. a 77. percben), Babai G. (Gergulás F. a 88. percben), Horváth P., Kiss J., Miskovics P., Simon R., Vető Á., Androsics A. Játékosedző: Horváth Péter.

Somogysárd: Képíró K. – Nagy Z., Páger B., Baranyai D., E. Ato, Orsós V., Herzsenyák Á., Horváth R. (Csertán Z. az 50. percben), Grabarics M., Palkovics T., Fehérvári T. Edző: Weimann Gábor.

Gólszerzők: Babai G. (a 19. percben), Márton A. 2((a 33. percben és az 51. percben), Kiss J. (a 87. percben), illetve E.Ato 2 (a 20. percben és a 49. percben).

Az ifimérkőzésen: 16–7 (4–4).

Kadarkút–Segesd 2–1 (0–1)

Kadarkút. Vezette: Tóth B.

Kadarkút: Strublics J. – Kovács K., Albrecht B., Simon R., Ferenczi M., Sárközi K. (Salamon P. a szünetben), Balogh Á., Iván D., Kovács G., Németh D., Horváth R. Megbízott edző: Pintér Gergő.

Segesd: Vass J. – Kiss B., Prokli G., Kuti I., Ruppert B., Csatlós D. (Balogh B. a 87. percben), Mázik L., Nagy A., Kis P., Keresztény G., Horváth A. (László B. a 19. percben). Edző: Nagy Attila István.

Gólszerzők: Iván D. (az 58.percben 11-esből), Balogh Á. (a 79. percben), illetve Csatlós D. (a 44. percben).

Az ifimérkőzésen: 3–3 (1–3).

Csurgó–Toponár 1–2 (1–0)

Csurgó. Vezette: Cservölgyi Sz.

Csurgó: László Á. – Simon K., Beke Bálint, Markovics B., Holoda M., Boros T. (Hantos A. a 63. percben), Antal D., Millei B., Szabó Á., Pati M., Györgyfalvi K. (Fenyvesi Sz. a 63. percben). Edző(k): Bódis Gábor és Bolla Szilárd.

Toponár: Szira G. – Neubauer M., Fila G., Kovács P. (Muretics M. a 88. percben), Ivusza G., Laczkó D., Decsi R., Fila J., Baranyi D., Ivusza T., Gelencsér G. Játékosedző: Ivusza Gábor.

Gólszerzők: Markovics B. (az 5. percben), illetve Neubauer M. (a 83. percben 11-esből), Ivusza G. (a 87. percben).

Az ifimérkőzésen: 3–0 (0–0).

Marcali–Juta 3–4 (1–2)

Marcali. Vezette: Erdelecz J.

Marcali: Szabó S. – Kollega K., Garai F. (Suchmann D. a 74. percben), Laki-Molnár O., Balogh L. (Szántó Zs. a 69. percben), Klotz Á., Czobor D., Szabó D. (Pap M. a 69. percben), Kuckó M., Benke B., Bradics T. Edző: Bőzsöny János.

Juta: Vajda K. – Tóth P., Jovánczai I., Mozsgai G., Lukács B (Guzmics G. a 86. percben)., Tóth N., Márton Cs., Sólyom G., Vadas Z., Zentai A., Varga D. Játékosedző: Tóth Norbert.

Gólszerzők: Bradics T. (a 45. percben), Kollega K. 2 (a 72. percben és a 90. percben), illetve Sólyom G. (a 28. percben), Márton Cs. (a 33. percben), Tóth N. (a 67. percben), Mozsgai G. (a 78. percben).



Kaposfüred–Öreglak 3–1 (0–1)

Kaposfüred. Vezette: Takács M.

Kaposfüred: Czebei Á. – Csiszár T., Dervalits S., Károli Gy., Sipos A., Belovics D., Makai M., Szántó B., Kovács R., Miklós D., Balog A. (Pápai T. a 79. percben). Edző: Széchenyi Attila Ferenc.

Öreglak: Bene D. – Szanyi S., Orsós G., Kollár M., Kovács K., Hilcz J., Niklai D., Horváth F. (Virágh D. a 65. percben), Kovács T., Izsó A.,, Virágh L. Edző: Nagy Károly.

Gólszerzők: Dervalits S. (az 53. percben), Belovics D. (a 62. percben), Szántó B. (a 84. percben), illetve Kollár M. (a 26. percben 11-esből).

Az ifimérkőzésen: 4–1 (2–0).



Balatonkeresztúr– Nagyatád 2–7 (0–4)

B. keresztúr. V.: Agócs Á.

Balatonkeresztúr: Egyed B. – Bojtor B., Bakos P. (Lajtai B. a szünetben), Bartha M., Horváth M., Gelencsér A., Mózes K. (Kiss Cs. a 77. percben), Kis-Balázs R. (Olti Á. a 70. percben), Kozma M., Horváth D., Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.

Nagyatád: Imrei R. – Kovács K., Kollár D. (Mózsi M. a 82. percben), N. Vrban (Horváth M. a 82. percben), M. Jerkovics, Horváth P., V. Nikolics (Juhász Á. a 68. percben), Fazekas Á. (Fehér M. a 86. percben), Pákai G. (Csikós Á. a 63. percben), Dekanics M., Horváth F. Edző: Papp Zoltán.

Gólszerzők: Kozma M. (az 53. percben), Bartha M. (az 57. percben), illetve M. Jerkovics (a 6. percben), Horváth P. (a 32. percben), Dekanics M. (a 35. percben 1-esből), Kollár D. (a 44. percben), V. Nikolics 2 (az 54. percben és a 63. percben), Juhász Á. (a 84. percben).



A Balatoni Vasas csapata szabadnapos volt.



Mesterlövészek

A góllövőlista: 1. Bradics Tamás (Marcali) 28 gól, 2. Decsi Richárd (Toponár) 22 gól, 3. Dekanics Márk (Nagyatád) 19 gól, 4. Marko Jerkovics (Nagy­atád) 18 gól, 5. Orsós Viktor Márk (Somogysárd) 17 gól, 6. Weimann Richárd (Nagybajom) 16 gól, 7. Kollega Krisztián (Marcali) és Belovics Dominik (Kaposfüred) 14 gól, 9. (Horváth Milán (B.keresztúr), Laki-Molnár Olivér (Marcali) és Tábori Tamás (Tab) 13 gól.



Így folytatják

Az utolsó előtti, 29. forduló párosítása

SZOMBAT: Toponár–Marcali; Nagyatád–Kaposfüred; Balatoni Vasas–Balatonlelle.

VASÁRNAP: Segesd–Csurgó; Öreglak–Kadarkút; Somogysárd–Balatonkeresztúr; Tab–Nagybajom.

A Juta szabadnapos lesz.

Kezdés egységesen 17 órakor. Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.



Vármegyei I. osztályú bajnokság