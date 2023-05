Már a playout második köre zajlik a férfikosárlabda NB I./A csoportjában, a Kometa Kaposvári KK-nál pedig úgy döntött a szakmai stáb és a vezetőség, hogy a fiataloknak szavaznak bizalmat. Oroszlányban Antalics Dániel szerezte meg első felnőttpontjait, a szerda esti összecsapáson pedig Szőke Bálint érkezett egy nagy mérföldkőhöz. Az ifjú tehetség stílusosan iratkozott fel a „gólszerzők” közé, hiszen három ember között szlalomozott el, s egy gyűrű alatt visszahúzott ziccer után talált be, ráadásul egy faultot is kiharcolt. Ezenkívül még szerzett hat pontot, két triplát is bevágott a fiatal kosárlabdázó.

A Kometa Kaposvári KK a következő fordulóban, szombaton 18 órától a Natrurtex-SZTE-Szedeák otthonában lép majd pályára.