Újra megdőlt a versenyrekord a Deseda tavon rendezett II. Carp Rodeó 120 órás bojlis horgászversenyen. A B29-es helyen pecázó Three Lazy Kids (Vida Dániel, Vida Péter, Turai Márk) egy 18210 grammos pontyot akasztott. Információink szerint hajnali három órakor jött egy húzós kapás, s a csapat azonnal ráment a halra, s rövid, mindössze tízperces fárasztás után sikerült megszákolniuk. Ezzel a nagy fogással a trió elvitte a nap haláért járó különdíjat.



A Three Lazy Kids a rekordponttyal

Fotó: Deseda.hu / Forrás: deseda.hu



Hétfőn kezdődött és szombaton ér véget a megméretés, melyen ötvenhárom csapat méri össze tudását és felkészültségét, az összfogásba a hat legnagyobb öt kiló feletti ponty számít csak bele. Három társulat – a KHC Team (Vati Gyula, Beke Csaba Zsolt, Vati Dávid), a WB Carp Team (Weing László, Hirt Balázs) és a Cavity Eye Fishing Team (Végh Judit, Miklós Gábor, Kaplonyi Zoltán) – már túl van a hat értékelhető, azaz hat kiló feletti pontyon. Eddig tíz csapat áll még mérlegelhető kopoltyús nélkül, de ők is fogtak már, csak kisebbeket.

A legtöbb halat, szám szerint tizenötöt a WB Carp Team hozta a partra, így már többször cserélhettek, egy ideig át is vették a vezetést, ám a reggeli mérlegelés után a KHC Team visszatért az első helyre.

A jelenlegi állás: 1. KHC Team (Vati Gyula, Beke Csaba Zsolt, Vati Dávid) 80330 gramm (átlag: 13388 gramm), 2. WB Carp Team (Weing László, Hirt Balázs) 76720 gramm (átlag: 12787 gramm), 3. Three Lazy Kids (Vida Dániel, Vida Péter, Turai Márk) 57110 gramm (átlag: 11422 gramm).