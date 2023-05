A legutóbbi ötödik hely után karnyújtásnyira vannak a bronzéremtől a tatabányaiak, akik két fordulóval a vége előtt két ponttal vezetnek a negyedik FTC előtt, melynél összevetésben jobbak, sőt, a gólarányuk is kedvezőbb. Egy HSA NEKA elleni sikerrel tehát az utolsó forduló – melyben a Dabason játszanak – eredményétől függetlenül dobogósok. Ennek megfelelően vélhetően mindent meg fognak tenni a sikerért, amire minden esélyük meg is van, hisz mondhatni, jó formában vannak, hisz az utolsó öt – CYEB–Budakalász (27–24), HE-DO B.Braun Gyöngyös (34–25), HÉP–Cegléd (32–20), Fejér-B.Á.L. Veszprém (36–25), Balatonfüredi KSE (29–24) – bajnokijukat megnyerték. Közben volt egy kevésbé sikeres Magyar Kupa–szereplés, a négyes döntőben ugyanis a Dabas KC ellenében nem sikerült megszerezniük a harmadik helyet a Telekom Veszprém és az OTP Bank-PICK Szeged mögött. Nem volt pedig könnyű útjuk a Final Fourig, hisz az FTC-n és a Csurgói KK-n át vezetett az útjuk odáig. A legutóbbi négy bajnokin ráadásul az Ancsin Gábor, Peric Josip, Topic Petar trió nélkül nyertek. – Továbbra sem számíthatunk a lábadozó Topicra, valamint Peric és Ancsin pályára lépésére sem, ezért továbbra is nélkülük kell megoldanunk a feladatainkat - nyilatkozta Tombor Csaba a kékek trénere.

Nem rossz hír mindez, hisz Ancsin Rodríguez mögött a Tigrisek második legeredményesebb játékosa, előbbi 19 meccsen 88, utóbbi 24 találkozón 126 találatnál tart, melyből mindössze 11 született büntetőből! A magyar válogatott jobbszélső Rodríguez az egész mezőny ötödik legeredményesebb játékosa. A bosnyák irányító, Peric is meghatározó játékosok közé tartozik, 18 meccsen 77 találatot jegyez. A beálló Topic szintén tagja a magyar válogatottnak, 16 meccsen 62 találatnál jár. Mindez némileg a bogláriak malmára hajtja a vizet, ám az esélyeikről mindent elmond, hogy hazai pályán csak az OTP Bank-PICK Szeged, Telekom Veszprém duó tudta legyőzni őket, ráadásul a Tisza-partiak kettővel, a bakonyiak pedig mindössze egyetlen góllal voltak jobbak náluk! Tombor Csaba szerint minden körülmények között győzni szeretnének. Nagyon számít arra, hogy minél többen kilátogatnak erre a fontos találkozóra, hogy buzdítsák a Kék Tigriseket. - Az utóbbi egy-két évben, a két „nagy” mögött annyira kiegyenlítődtek, négy-öt csapatot figyelembe véve, az erőviszonyok, hogy ma már senki ellen nem lehet biztosra menni – fogalmazott a tréner. – A NEKA pedig egy amúgy is kellemetlen gárda. Ha hagyjuk, hogy belelkesedjenek, akkor a saját dolgunkat nehezítjük meg. Éppen ezért ezt a belelkesedést szeretnénk elsősorban „kiküszöbölni”. Mert láttuk, hogy mennyit kellemetlenkedtek Balatonfüreden, és a nagy Veszprémtől is raboltak egy pontot.

Nem vár könnyű hatvan perc a balatoniakra, akik remélhetőleg megtalálták a motivációjukat, aminek a hiányára panaszkodott Sótonyi László, a legutóbbi fordulóban, a Fejér-B.Á.L. Veszprém otthonában elszenvedett vereség után (31–27). – Ebben az évben sokszor csodát tettünk már, de úgy látszik, néhány kulcsjátékosomnak nem sikerült motivációt találni a hátralévő mérkőzésekre, így nehéz bármit csinálni.

Remélhetőleg visszatér a motivációjuk, mert anélkül végképp semmi esélyük sem lesz a legutóbbi három legutóbbi – HE-DO B.Braun Gyöngyös, OTP Bank-PICK Szeged, Fejér-B.Á.L. Veszprém – meccsüket elbukó bogláriaknak. – Megbeszéltük a mérkőzést, kielemeztük a hibákat – mondta Draskovics Gellért, aki sérülés miatt tíz bajnokin volt ott a keretben és tíz találatot jegyez. – Bele kell adnunk mindet, ha koncentráltak tudunk lenni, a védekezésre oda tudunk figyelni, a támadásban pedig helyzetekig végig tudjuk vinni a játékainkat, akkor bárki ellen van keresnivalónk. Nehéz küzdelem lesz, beleadunk mindent, megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból.

A balatoniak ősszel döntetlent játszottak ellenük (30–30), Palasics és Deményi tizennyolc védéssel zártak, rájuk most is nagy szükség lesz, támadásban pedig Krakovszki Zsolt és Dely Márton négy–négy, Papp Tamás öt góllal zártak rontott lövés nélkül, a legeredményesebb pedig a szezon felfedezettje Sztraka Dániel volt hattal. Nagyon kellene most is tőlük egy hasonló teljesítmény.