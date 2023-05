– Még 2018 végén, 2019-re vonatkozóan indult el a program, de akkor még csak egyszeri alkalomra – mondta Fekete Ádám, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (Kasi) igazgatója. – Azért, hogy mi is bekerüljünk, rengeteget tett a városvezetés, köszönet érte. Kettőezer-huszonegyben újra indult a program, már hosszabb, hatéves időtartamra tervezve. Státuszunkat megtartva, ismét bekerültünk a kiemeltek közé. A program jóvoltából bővíteni tudtuk a szakosztályaink számát, már héttel dolgozunk, s jelenleg több mint kilencszáz gyermek sportol nálunk, de folyamatosan növekszik a létszám. Ezzel idővel támogatási kategóriát tudunk előre lépni. Sokat fejlődött az infrastruktúránk, új edzők érkeztek és a képzést segítő szakemberek száma is nőtt. Elkezdtünk közben egy imázsépítést, mely magában foglalja a sportolóink felruházását, s nemcsak versenyeken, hanem a „magán­életben” is. Az online és a közösségimédia-felületeinket is megújítottuk. Kaposvár, élen Szita Károly polgármesterrel, teljes mellszélességben mellettünk áll, s ennek is tudható be az, hogy az elmúlt években is folyamatos a fejlődésünk. Még annak ellenére is, hogy a mögöttünk hagyott években volt koronavírus-járvány, jelenleg pedig háború dúl a szomszédunkban, azaz sok nehézséggel kellett megküzdenünk. Fontos, ahol azt látjuk, problémák vannak, ott a várossal közösen próbálunk segíteni. Ilyenek például a megkezdett energetikai beruházások, a Jégcsarnok hűtőtornya és körcsarnok légtechnikája.

Fekete Ádám: "Sok segítséget kaptunk a városvezetéstől." Fotó: Lang R.

A Kasi és a város célja, hogy minél több rangos versenyt rendezzenek Kaposváron.

– Ennek mi az élharcosai vagyunk, hiszen többek között a városban lesz az U15-ös birkózó Európa-bajnokság – tette hozzá Fekete Ádám. – Illetve a Csik Ferenc Versenyuszoda adott otthont az úszók nagymedencés országos bajnokságának, mely már kvalifikációs viadal volt a párizsi olimpiára, sőt itt lesz a serdülők országos seregszemléje is. Ez utóbbi lesz a kilencedik ob, melyet az uszoda megnyitása óta rendeztünk, de kosárlabda-, röplabda- és jégkorongtornákat is Kaposvárra hoztunk. Minden sportágban ott akarunk lenni az országos élvonalban, arra törekszünk, hogy egyre több válogatott sportolónk legyen, s ahol lehet, a kiemelt bajnokságokban szerepeljünk. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy minden kaposvári gyermeknek, aki sportolni szeretne, lehetőséget biztosítsunk erre. Jól mutatja a fejlődésünket, hogy a folyamatosan bővülő edzői garnitúra mellett van erőnléti és rehabilitációs stábunk is, melyet egy orvos, Palka Gergely vezet. Odafigyelünk a gyermekek mentális egészségére is. Azaz próbálunk mindent megadni ahhoz, hogy töretlen legyen a fiatalok fejlődése, s már most olyan szolgáltatást nyújtunk, mellyel a régióban csak az államilag finanszírozott akadémiák vetélkedhetnek. Sok szakember járt nálunk, akik a legnagyobb elismeréssel szóltak a látottakról, amikor körbevezettük őket.

Azon dolgoznak, hogy növendékeik élsportolók lehessenek

A válogatott-kerettagokat, a nemzetközi versenyeken induló sportolókat külön is segíti a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola. – A kiemelt sportolói státuszba nemcsak a nemzeti együttesben szereplők kerülnek be, hanem azok is, akikben a szakmai stábok szerint megvan a potenciál, hogy élsportolók lehessenek – hangsúlyozta az igazgató. – Többek között biztosítjuk nekik a vitaminkészítményeket, a táplálékkiegészítőket és az edzőtáborokat, számukra külön egyéni képzést is tartunk.

Kettőezer-huszonnégy olimpiai esztendő, adódik a kérdés, van-e olyan sportoló, aki esélyes lehet a kijutásra. – Mi elsősorban utánpótlás-nevelő egyesület vagyunk, de az úszóink közül vannak, akik eséllyel pályáznak az ötkarikás játékokra, ha nem is Párizsra, de az utána következőre már feltétlenül – felelte –, s a kaposvári dzsúdóban is benne rejlik a lehetőség.

Sokáig gondot okozott a tehetségek megtartása, ugyanis a nagy akadémiák elszipkázták a legnagyobb ígéreteket.

– Büszkén mondhatom, sokkal jobb helyzetben vagyunk – fogalmazott Fekete Ádám. – Szerencsére egyre kevesebb azok száma, akik szakmai okok miatt hagynak el minket. Aki a fejlődése érdekében el akar menni, az elé nem gördítünk akadályt, de harcolunk értük, mindent megteszünk azért, hogy Kaposváron maradjanak.

Sok helyütt problémát jelent, hogy nincs jó kapcsolat az élvonalbeli, úgymond felvevő egyesületekkel. – Nálunk teljesen más a helyzet, szinte szimbiózisban élünk velük, nagyon jó a kapcsolatunk – húzta alá Fekete Ádám. – Esetünkben a női röplabdáról és a férfi kosárlabdáról beszélünk, s elég csak annyit említeni, hogy mindkettőben kettős igazolással szerepelnek kasis sportolók. S ez jó példa a többiek előtt is, hiszen a lehetőség mindenkinek adott, csak élni kell vele. De kérjük is a csapatok vezetőit, hogy adjanak lehetőséget, szavazzanak bizalmat a gyerekeinknek, s ők szerencsére ebben partnerek is.

Sokat változott a sport finanszírozása

Már a Honvédelmi Minisztériumhoz tartoznak a sport- és sportlétesítmény-fejlesztési ügyek, Schmidt Ádám államtitkár vezetésével.

– A sport továbbra is stratégiai ágazat Magyarországon és ez óriási dolog, s ami még nagyon fontos, rengeteg változás történt a finanszírozásban. A sportágakat – az olimpiai öt karika mintájára – öt különböző kategóriába sorolták. S a mi szakosztályaink előkelő helyen vannak. Hiszen a birkózás és az úszás az első-, az atlétika és a dzsúdó második kategóriás. A jégkorong, a kosárlabda és a női röplabda pedig taós sportág. Van egy olyan infrastruktúránk, mellyel élnünk kell, hiszen komoly lehetőséget biztosít. A gyerekek és az edzők számának növekedése mellett, egyre inkább a minőségre helyeződik át a hangsúly. Ma Magyarországon az a legnehezebb feladat, hogy megőrizzük, sőt fejlesszük a már meglévő edzői gárdánkat. Jelenleg ötvenhárom elkötelezett és sportszerető edző dolgozik nálunk, és további harmincan segítenek a legkülönbözőbb területeken. Ami a legfontosabb, mindannyian a gyerekekért és ezzel együtt a Kasi sikeréért dolgozunk.