A Tisza–partiak nem akartak a Telekom Veszprém hibájába esni, alaposan felkészültek ellenfelükből és remek védekezést bemutatva az első félidőben tíz, a másodikban pedig kilenc gólon tartották Sztrakáéket. Hazai pályán a szezonban mindig dobtak legalább huszonhármat, tizenkilenc góllal idegenben is csak egyszer zártak, Balatonfüreden, március közepén. Az első félidei tíz gólon kilencen osztoztak, Sisa tudott duplázni egy sikeres büntetőnek köszönhetően. A szünet után Dely volt a legjobb támadásban, aki csapata kilenc góljából négyet magára vállalt.



A két pont sorsa a második félidő elején dőlt el, miután Sótonyi László tanítványai közel tíz percen át nem szerzetek gólt, még büntetőből sem, Sisa kísérletét ugyanis Mikler hárította. Dely törte meg végül a jeget már hétgólos hátrányban... A folytatásban még egy kísérletet tett a felzárkózásra minden egy lapra feltéve a HSA NEKA, melynek voltak szép dolgai, be is jöttek ötre (14–19) a negyvenharmadik percre, ám a vendégek nem hagyták lendületbe jönni ellenfelüket és saját tempójukat rájuk "erőltetve" végül – Juan Carlos Pastor cseréinek is köszönhetően – magabiztos, tizenegy gólos sikert arattak.