Antalics Dániel, a Kometa Kaposvári KK fiatal kosarasa volt a Sonline Podcast vendége. A 2005-ben született tehetség már korábban debütált a felnőttcsapatban, ám az első pontjait Oroszlányban szerezte meg. Ahogy fogalmazott, nagyon boldog, hogy bizalmat szavazott neki a Szőke Balázs edző vezette szakmai stáb, s az első kosara pedig sokat jelentett.

A sportoló beszélt még a korosztályos kihívásokról is, hiszen a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola U18-as együttesével oda, vissza legyőzték a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát, így bejutottak az A-döntőbe, ami óriási eredménynek számít.



Antalics Dániel

Fotó: Lang Róbert



Antalics Dániel a Munkácsy Mihály Gimnázium magántanulója, ezért most különösen sok a dolga, hiszen az edzések, valamint a mérkőzések mellett már a vizsgáira is készülnie kell, azaz, ha nem sportol, akkor tanul. A nyár is mozgalmasan alakul majd számára, hiszen stabil tagja az U18-as magyar válogatottnak is, mellyel június 14-én kezdik meg az egy hónapon át tartó felkészülést, a nemzeti együttes a portugáliai Európa-bajnokságra hangol.