Nagy csata várható, hisz Éles József együttese kieső, tizenharmadik helyen áll a HÉP–Cegléddel azonosan pontszámmal, nyolccal, az utóbbiak azonban két találattal jobbak náluk összevetésben, ahogy a gólkülönbségük is az, ráadásul negyvenhéttel! A biztos kieső Budai Farkasok-Rév Group mellett Éleséké a legrosszabb védekezés; 34,6 találatot kaptak átlagban meccsenként! Ehhez azért az Európa Liga-szereplésük is hozzájárult, ami jelentős terhet rótt az együttesre, miután tizenkét nemzetközi kupameccsel bővült a naptáruk.

Ez a boglári már a harmincnyolcadik tétmérkőzésük lesz, amihez azért nem volt elég bő a keretük, amit sérülések is tizedeltek. Ha meg akarják előzni a velük egy időpontban a Dabast fogadó Ceglédet, akkor legalább egy pontot szerezniük kell ezen a HSA NEKA elleni utolsó hazai bajnokin! A bogláriak azonban még nem kaptak ki riválisuktól, háromszor találkoztak az élvonalban és mindannyiszor ők nyertek! Az ősszel nagyon bekezdtek Balatonbogláron, ám hétgólos hátrányból (7–14) is fordítottak a házigazdák Sztraka és Dely vezérletével (31–30). Most is ők az esélyesek, hisz mindössze három hazai sikere van a bakonyiaknak ebben a bajnoki kiírásban, a két alsóházi klub a HÉP–Cegléd (28–24) és a Budai Farkasok-Rév Group (36–31) mellett a CYEB–Budakalászt sikerült még egyedül elkapniuk (32–24).

" – Megnéztük mik voltak akkor azok a hibák, amik a rossz kezdést okozták – nyilatkozta Dobi Bence, aki az őszi találkozón egy gólig jutott, most huszonhét találtnál jár a bajnokságban. A hét a hat elleni játéka volt az a vendégeknek, amire sokáig nem találtak választ Dobiék, akik ezúttal ezek szerint felkészültek ebből. – Most is biztosan nekünk rontanak az elejétől, meg kell akadályoznunk, hogy gyorsan be tudják fejezni a támadásaikat, nekünk viszont előre játékban türelmesnek kell lennünk, akár a passzívig elmenni és akkor eredményesnek lenni. Biztosan parázs mérkőzés lesz, két fiatal csapat játszik, melyek mindegyike szeretné megmutatni, hogy jobb a másiknál. Nekik ráadásul ez egy élet–halál harc, hisz kiesés elől menekülnek, mi szeretnénk minél több pontot gyűjteni, a célunk megnyerni ezt a mérkőzést!

Nincs könnyű helyzetben a házigazda, miután több játékosára sem számíthat a vezetőedzőnek Konkoly Csaba helyett önmagát kinevező Éles József. Danyi Gáborral közösen végzett munkájuknak még nincs igazán eredménye, igaz a Telekom Veszprém (49–30), FTC (35–38), OTP Bank-PICK Szeged (46–30), MOL Tatabánya KC (36–25) négyes ellen az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára. Ez a bajnoki viszont már más kategória, öt nyeretlen találkozó után itt a lehetőség számukra egy esetleges győzelemre, mellyel ráadásul nagy lépést tennének az első osztályú tagságuk megőrzése felé. Nem lesz könnyű, egyrészt a HSA NEKA formája miatt, mely pontosan annyi pontot gyűjtött idegenben eddig, amennyi a Fejér B.Á.L Veszprémnek van összesen, másrészt az őszi találkozójukhoz képest úgy tűnik tíz gól hiányozni fog – az épp boglárról szerződtetett – Stranigg, illetve Pulay személyében, ahogy Podoba kapus sem lesz hadra fogható. Stranigg mellett Gál, Vetési és a sérülésből vélhetően felépülő Tóth Péter is volt korábban a somogyiak kézilabdázója. Izgalmas, kiélezett hatvan percet ígér ez az összecsapás, az eddigiek is erre engednek következtetni, hisz három gólnál nagyobb különbség nem volt a két csapat összecsapásain.