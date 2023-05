Izgalmas, kiélezett csatákat vívott egymással a több mint harminc dartsos a Kaposvári Vikingek Darts Club rendezvényén, ahol ezúttal is kiváló körülmények között állhattak tábla elé az amatőrök, illetve az igazolt versenyzők is. Utóbbiak között felfedezhettük a Tököli Darts Klub kaposvári származású sportolóját, Major Nándort, aki 2018-ban megnyerte az országos darts liga döntőjét, sőt, tökéletes leggel is büszkélkedhet, hiszen már versenykörülmények között is dobott egy kilencnyilast, ami a legprofibbaknak sem jön össze gyakran.

– Mindig örömmel jövök kaposvári versenyekre, bár az egy kicsit bosszant, hogy itt még nem sikerült nyernem – mondta nevetve Major Nándor, aki 2017-ben kezdett el ezzel a sportággal foglalkozni Kaposváron, s mára már a válogatottság határát súrolja. – A darts karrierem szempontjából jó döntésnek bizonyult, hogy Budapestre igazoltam, hiszen ott szinte minden nap van verseny, amin elindulhatok, és ezáltal fejlődhetek.

A kaposvári verseny erősségét, illetve a sportág nehézségét az is jelzi, hogy Major Nándor számára korábban hiába sikerült a tökéletes leg, de Kaposváron még sosem nyert, és ezt a rossz sorozatot most sem tudta megszakítani, hiszen a döntőben 5–2 arányban kikapott Valigura Ádámtól, míg a harmadik helyet Somogyi István szerezte meg.

A versenyt szervező klub alapítója, Farkas Gábor kiemelte, hogy büszkeséggel tölti el őket, hogy az ország legjobbjait is vendégül láthatják és ellenük mérhetik fel a tudásukat.

– Több olyan versenyző is érkezett, aki magas szinten űzi ezt a sportot, aminek megvan az a különlegessége a többi sportághoz képest, hogy hiába jutsz el egy bizonyos szintre, azt nem mindig tudod tartani, hiszen gyakran vannak éles váltások – mondta Farkas Gábor. – Vannak olyan helyzetek, amikor egy világbajnokot is meg lehet verni, ha kijön a lépés. Ha elérsz egy szintet, utána azt gondolom, hogy a siker kulcsa hetven százalékban a mentalitás és harmincban az, ahogy eldobod a nyilat.

A verseny során a csoportkörben, illetve az egyenes kieséses szakasz első két fordulójában három, a többiben négy nyert legig tartott egy küzdelem, azonban a döntő már öt nyert legig tartott. A Kaposvári Vikingek Darts Club 501-es nyílt, egyéni versenyén ezúttal harminchatan álltak a táblák elé. A helyiek mellett darányi, budapesti, pécsi és dombóvári dartsokok nyilai repkedtek a Füredi úti teremben.