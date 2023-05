Bő két héttel ezelőtt magabiztos győzelmet aratott a hazai medencében vízilabdázó Kaposvári VK a PVSK-Mecsek Füszért ellen, azonban azóta sok idő eltelt, így már lehetett ebből kiindulni. Azért sem, mert a két csapat remekül ismeri egymást, így hiába várta előnnyel a visszavágót a KVK, ez nem volt semmire sem garancia az ősi rivális Pécs ellen. Az első negyedben ez be is igazolódott, hiszen a vérmesebben kezdő Pécs egy ötméteressel megszerezte a vezetést, s bár erre Juhász-Szelei Norbert révén gyorsan feleltek Surányi László fiai, Tóth András első OB I.-es találata után csak a játékrész utolsó periódusában érkezett az egyenlítés Takács János közeli góljával. A második negyed elején Csoma Kristóf és Gelencsér Máté is bemutatott pár bravúrt, azonban utóbbi Kacper Langiewicz centerből érkező lövésénél már tehetetlen volt, így a Kaposvár, amelynek védekezése lényeges javuláson esett át, átvette a vezetést. A vendégek öröme viszont nem tartott sokáig, hiszen egy szabaddobás-góllal, majd egy újabb büntetővel újra a hazaiaknál volt az előny. Ezt követően viszont percekig állt a játék, miután a játékvezetők arról vitáztak, hogy ifjabb Berta József és Horváth Ákos cseréje szabályos volt-e. Hosszas tanácskozás után végül annak ítélték, így az alapvonalról felúszó Horváth Ákos gyorsan meg is kapta a labdát, amit távolról bombázott a kapuba.

A fordulás után kapkodóvá vált a felek játéka, amit az is remekül példáz, hogy a KVK egy támadáson belül kétszer is a lécet találta telibe óriási ziccerben. A centerben hatalmasat küzdő Kacper Langiewicz viszont a következő nagy lehetőségét már gólra váltotta, majd Szatmári Kristóf értékestette a KVK első büntetőjét, így a vendégek két góllal elléptek, amihez Csoma Kristóf is hozzájárult egy óriási bravúrral. Ezt követően viszont rosszul jött ki a meccs fordulópontjából a Kaposvár, amely Kókai Szilárd végleg cserés kiállítása után ismételten ötmétereshez jutott, melyet ifjabb Berta József a felső lécre vágott. A pécsiek ezt követően felzárkóztak döntetlenre, s az utolsó negyedben kezdődhetett minden elölről.

A záróetapban Surányi László időkérése után sem tudta visszavenni a vezetést a somogyi gárda, ráadásul Gaszt Roland iszonyatosan nagy gólt zúdított Csoma Kristóf kapujába, majd Lajkó Márton a kapus szeme közé bombázott, a Pécs pedig négy perccel a vége előtt kétgólos előnyben, valamelyest nyugodtabban pólózhatott. A kaposváriakra viszont ráragadt a kapkodás, a támadásaik nagy részét kontrafaulttal elveszítették, de, mikor a bírók nem fújtak ellenük, akkor rendre rossz döntést hoztak a kapu előtt. Emiatt is volt óriási szükség Vindisch Ferenc rutinjára, aki másfél perccel a vége előtt felhozta egyre a kaposváriakat, akik viszont ennél közelebb már nem tudtak zárkózni a Pécshez, amely visszavágott az előző meccsen elszenvedett a vereségért. A párharc még nem dőlt el, folytatás kedden, Kaposváron.

Surányi László: – Saját maguknak okoztuk a legnagyobb problémát, amire nem is találom a megfelelő kifejezést, hiszen amíg dobáljuk a kapusfákat, még, akkor is, amikor üres a kapu, fölé, mellé lőjjük a ziccereket, addig nincs miről beszélni. A védekezésünk nem vészes, hiszen nyolcat kaptunk idegenben, de ilyen támadásokat nem is tudom, hogy láttam-e valaha? Visszaütközik, hogy sok játékosnak minden fontosabb, mint a vízilabda, főleg itt a szezon vége felé helyeztek mindent előnybe. Remélem, hogy keddre a játékosaim is megérkeznek, legalábbis fejben.

Török Viktor: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk, annak ellenére, hogy a 11. hely a tét. Volt szerencsénk is, de lelkesen játszottunk. Néha nem igazán tudtam néha, hogy mi zajlik a medencében, de szerintem ezzel nem voltam egyedül.

PVSK-Mecsek Füszért–Kaposvári VK 8–7 (2–2, 2–2, 2–2, 2–1)

Pécs, Abay-Nemes Oszkár Sportuszoda, 200 néző. Vezette: Tóth S., Csizmadia Zs.

PVSK-Mecsek Füszért: Gelencsér – Csorba (2), Kolozsi (1), Kókai, Reisz (1), Keresztúri, Lajkó (2). Csere: Gaszt (1), Pellei K., Tóth A. (1), Némethy, Vidovenyecz, Imre K. Vezetőedző: Török Viktor.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter, Juhász-Szelei (1), Langiewicz (2), ifj. Berta J., Petrovski, Horváth Á. (1). Csere: Pellei F., Szatmári (1), Vörös, Vindisch (1), Takács J. (1). Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 8/4, illetve 10/3.

Gól, ötméteresből: 2/2, illetve 2/1.

Kiállítva, végleg cserével: Kókai (20. p.)

Piros lap: Török Viktor (27. p.).

Kipontozódott: Juhász-Szelei (30. p.).