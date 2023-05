Nagy várakozás előzte meg a Szeged vendégszereplését. A csapat szerette volna megismételni a Veszprém elleni kiváló szereplést. Voltak hiányzói a csapatnak, így két fiatal, saját nevelésű játékos is keretbe került. Sajnos nem indult jól a találkozó, a Szeged gyorsan magához ragadta a vezetést. Markez találataival sikerült egy kicsit zárkóznia a hazaiaknak, de ennél közelebb nem sikerült kerülni a vendégekhez. Sajnos Szeitl Erik idő elött kipontozódott ez sem könnyítette meg Baranyai Norbert fiainak helyzetét. A félidő hajrájában a Szeged bebizonyította, hogy nem hiába vezeti a tabellát.

A második játékrészben sajnos nem sokat változott a helyzet. A Szeged elhúzott, a Csurgó felzárkózott, majd a Szeged ismét ellépett. Nem sikerült közelebb kerülni a vendégekhez ebben a játékrészben sem. Az viszont bizakodásra adott okot, hogy a fiatal csurgói játékos, Horváth Péter is lehetőséget kapott a végjátékban. A bajnokság zárómérkőzésén ismét hazai pályán szerepel a Csurgó és szeretné győzelemmel zárni a szezont.



- Egy nagyon fontos meccsen sikerült nyernünk a mai napon. Jó játékkal sikerült elhúznunk az első félidőben ami jobban is sikerült mint a második. Szerencsére jo volt a védekezésünk az utolsó pillanatig komolyan vettük a találkozót. Szeretnénk bajnokként zárni az alapszakaszt és ezért mindent meg is tettünk, nyilatkozta a mérkőzés után a vendégek trénere Juan Carlos Pastor.

- Sajnos még érződött a csapaton a Gyöngyös elleni vereség. Nem úgy sikerült a találkozó ahogy számítottunk rá bár készültünk a Szeged beálló játékára nem tudtuk folyamatosan tartani. Bizonytalan volt a vedekezésünk. Második játékrészben igyekeztünk felzárkózni de amikor volt esélyünk közelebb jönni bele-bele hibáztunk. Kimaradt lehetosegeink megbosszulták magukat. Az utolsó mérkőzésen győzelemmel szeretnénk búcsúzni, mondta Baranyai Norbert, a CSKK trénere.

CSURGÓI KK

26

OTP BANK PICK SZEGED

33

(12-18)

CSURGÓ: FÜSTÖS Á.– Tóth Á. , Krecic 2 , KRSZMANCSICS 8 (4), Szeitl L. 2, HERCEG 6, Bazsó 1. Csere: HOLLÓ,(kapus), Gebhardt ,Markez 3(1), Szeitl E 1,GÁBOR M. 3 , BORSOS ,Spruk.Horvath P. Edző: Baranyai Norbert

MOL PICK Szeged: Mikler– Radivojevic 4(1), Szita 1, Bombac 2 ROSTA M. 8 Bodó 3 Stepancic Csere Allilovic ( kapus) Martin 1,Gábor, GARCIANDIA 8, MACKOVSEK 5, Tisza, Blonz 1 Molnár R. Juan Charles Pastor

Helyszín, Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok 900 néző. V: Fekete - Tóth

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–5. 15. p.: 7–9 24. p.: 10-14 27.p.: 11-14 35. p.: 16–15. 38. p.: 15–21. 45 p.: 19–25. 51. p.: 22–28. 57. p.: 25–33

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1