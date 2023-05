Az első tizennyolc fordulóban szerzett öt pont után biztos kiesőnek tűnt az újonc, Bohus Beáta által irányított NEKA, mely előtt az utóbbi öt meccsen begyűjtött három győzelemnek köszönhetően újra felcsillant a remény a bennmaradásra. Hogy ezt életben tartsa, mindenképp le kell győznie az MTK Budapestet, ami nem megoldhatatlan feladat, miután a fővárosiak úgy tűnik, csak úgy, mint az előző két fordulóban, most is kilenc mezőnyjátékossal lesznek kénytelenek kiállni. A Siófok KC ellen ez nem sült el rosszul ugyanis Szabó Laura és Kobela Tamara vezérletével kiharcoltak egy döntetlent idegenben (32–32), ám legutóbb hazai pályán már csúnyán kikaptak a Praktiker–Váctól (19–35). – A szezonból három mérkőzésünk maradt hátra, amiből a soron következőt, amit szombaton a NEKA otthonában játszunk mindenképp meg szeretnénk nyerni – nyilatkozta Vágó Attila, az MTK trénere. – Ehhez nagy koncentráció, és az utolsó erőtartalékok felszínre hozása szükséges mindenkitől. A nagy küzdelem mindenkitől kell, így valósulhat meg csak, hogy ennyi emberrel elhozzuk a két pontot.

A bogláriak a a fővárosban hárommal kaptak ki (28–25), ám ezúttal – Grosch, Román, Simon és Szabó Kitti személyében – tizenkét gól fog hiányozni erről a találkozóról az MTK oldaláról, amit azért nehéz pótolni. Emellett az akadémisták otthon eredményesebbek, mint idegenben, kilenc pontjukból hatot saját közönségük előtt gyűjtöttek és ráadásul lényegesen jobb formában vannak, mint a január végén voltak.

– Jó lenne, ha tovább tartana a bajnokság, sajnálom, hogy a végére jött össze ez a jó teljesítmény mindenkitől – nyilatkozta Kellermann Dóra, akinek az utóbbi három találkozón különösen kijött a lépés, a Siófoknak öt, a legutóbbi két győztes bajnokin a Dunaújvárosnak és a Fehérvárnak egyaránt hat–hat gólt lőtt. – A DKKA és a Fehérvár ellen a védekezésünk az, ami nagyon kemény, biztos pont lett, aminek köszönhetően könnyű gólokat tudunk lőni, ami adott egy pluszt a támadójátékunkhoz. Az MTK most nehéz helyzetben van, kilenc mezőnyjátékossal rendelkeznek, de nem becsülhetjük le őket, hisz a Siófok ellen is megmutatták, nagyon jó csapatuk van. Januárban nem jött össze a bravúr, gyengén játszottunk az MTK otthonában, remélem most ki tudjuk javítani az ott elkövetett hibákat és úgy teljesítünk, ahogy a legutóbbi két találkozón, a DKKA és az Alba ellen.

A bogláriak sorsa már nem a saját kezükben van, hanem a héten edzőt váltó békéscsabaiakéban, akik három fordulóval a vége előtt három ponttal vezetnek előttük a tabellán. A lila–fehérek a bogláriakkal egy időben a sereghajtó Érd otthonában lépnek pályára, ha ott pontot szereznek, akkor gyakorlatilag el is dőlt Kellermannék sorsa. Sőt, ha kikapnak és a NEKA győz, még akkor is a csabaiaknak áll a zászló. A bogláriak a hátralévő két fordulóban a ugyanis Mosonmagyaróváron lépnek pályára, illetve a Moyra–Budaörs Handball együttesét fogadják, míg a csabaiak mindkétszer otthon játszanak, a DVSC SCHAEFFLER, majd a Siófok KC ellen.