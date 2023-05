Több napon át csatáztak egymással az ország legjobb uszonyos- és búvárúszói Kecskeméten a XLI. Gyermek- LIII. Ifjúsági- LVI. Nyílt Felnőtt Uszonyos- és búvárúszó Országos Bajnokságon. A megmértetésen a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sportolói is medencébe ugrottak, s hozták az edzőik által elvárt remek eredményeket.

– A háromnapos viadalt előfutam-döntő beosztással rendezték meg, ezzel is segítve az ifjúsági és felnőtt versenyzőket a nyári világ- és Európa-bajnokságra való felkészülésükben – tudtuk meg Kovács Zsófiától, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferensétől. – A tíz éves gyermek korosztályban Lipák Benedek (50 m felszíni úszás, 50 m uszonyos gyorsúszás) és Tóth Medárd (200 m és 400 m uszonyos gyorsúszás) is egyaránt két-két magyar bajnoki címet szerzett, míg Antalicz Botond 100 méteres uszonyos gyorsúszáson győzedelmeskedett. A felnőttek között világbajnok sportolónk, Lengyeltóti Bence hozta a formáját és 200, illetve 400 méteres uszonyos gyorsúszáson ért be elsőnek. Szintén felnőtt kategóriában, Posza Dorina 400 méteres búvárúszáson nem talált legyőzőre. Az elért eredmények alapján összetett bajnokot is hirdettek, mely címet felnőtt nőknél Posza Dorina, gyermek fiú kategóriában pedig Tóth Medárd érdemelte ki.

A 16 egyesület egy híján kétszáz sportolóját felvonultató viadalon a 26 sportolót nevező Adorján SE a negyven megszerzett éremmel az éremtáblázat ötödik helyén zárt.

Amíg az Adorján SE sportolóinak nagyobb része a kecskeméti uszonyosúszó magyar bajnokságon szerepelt, addig ketten a BVSC Kupán ugrottak vízbe, hogy felmérjék állapotukat. Szabó Albert Zétény 400 méteres gyorsúszáson ért el egy előkelő ötödik helyezést, míg Varga Bence 200 méteres pillangóúszáson a nyolcadik, 200 méter vegyesen pedig a tizedik helyen zárt. Időeredményeik minden távon egyéni csúccsal záródtak, ami bizakodásra ad okot a hamarosan esedékes Csik Ferenc Emlékverseny előtt.

A Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE eredményei

Aranyérmesek:

Lipák Benedek (10 éves): 50 m felszíni úszás, 50 m uszonyos gyorsúszás.

Tóth Medárd (10 éves): 200 m uszonyos gyorsúszás, 400 m uszonyos gyorsúszás.

Antalicz Botond (10 éves): 100 m uszonyos gyorsúszás.

Lengyeltóti Bence (felnőtt): 200 m uszonyos gyorsúszás, 400 m uszonyos gyorsúszás.

Posza Dorina (felnőtt): 400 m búvárúszás.

Ezüstérmesek:

Tóth Medárd (10 éves): 100 m felszíni úszás.

Karnis Kende (ifjúsági): 800 m felszíni úszás.

Hajnal Péter Barna (10 éves): 50 m uszonyos gyors.

Begovácz Péter (10 éves): 100 m uszonyos gyors, 200 m uszonyos gyors, 400 m uszonyos gyors.

Konecsni Lilla (11 éves): 400 m uszonyos gyors.

Posza Dorina (felnőtt): 100 m búvár.

Fiú, 4x50 m uszonyos pillangó gyermek váltója (Begovácz Péter, Lipák Benedek, Tóth Medárd, Hajnal Péter, Barna).

Férfi, 4x200 m felszíni úszás felnőtt váltója (Lengyeltóti Bence, Landor Patrik, Szalafai Dávid, Semostyán Róbert).

Fiú, 4x100 m uszonyos gyors gyermek váltója (Begovácz Péter, Lipák Benedek, Tóth Medárd, Antalicz Botond).

Lány, 4x50 m uszonyos pillangó gyermek váltója (Konecsni Lilla, Mihalics Hanna, Kiss Virág Luca, Tiszperger Szilvia).

Bronzérmesek:

Begovácz Dániel (ifjúsági): 800 m felszíni úszás.

Horváth Barnabás (ifjúsági): 1500 m felszíni úszás.

Fehér Erik (ifjúsági): 50 m uszonyos gyors, 100 m uszonyos gyors, 400 m uszonyos gyors.

Lengyeltóti Bence (felnőtt): 100 m uszonyos gyors.

Tóth Medárd (10 éves): 100 m uszonyos gyors.

Antalicz Botond (10 éves): 400 m uszonyos gyors.

Konecsni Lilla (11 éves): 50 m felszíni úszás, 100 m felszíni úszás, 100 m uszonyos gyors, 200 m uszonyos gyors.

Kovencz Odett (ifjúsági): 800 m felszíni úszás.

Posza Dorina (felnőtt): 1500 m felszíni úszás.

Győrffy Lili Anna (felnőtt): 200 m uszonyos gyors.

Tiszperger Szilvia (10 éves): 400 m uszonyos gyors.

Lány, 4x100 m uszonyos gyors gyermek váltója (Konecsni Lilla, Mihalics Hanna, Kiss Virág Luca, Tiszperger Szilvia).

Mix, 4x100 m uszonyos gyors felnőtt váltója (Lengyeltóti Bence, Szalafai Karilina, Vince Marcell, Győrffy Lili Anna).

Mix, 4x100 m uszonyos gyors ifjúsági váltója (Fehér Erik, Antalicz Anna, Karnis Kende, Kovencz Odett).

Férfi 4x100 felszíni úszás felnőtt váltója (Lengyeltóti Bence, Szalafai Dávid, Landor Patrik, Semostyán Róbert).

További helyezések

Antalicz Anna (ifjúsági): Női, 50 m felszíni úszás: 11. hely. Női, 100 m felszíni úszás: 12. hely. Női, 50 m uszonyos gyorsúszás: 8. hely. Női, 100 m uszonyos gyorsúszás: 11. hely. Női, 200 m uszonyos gyorsúszás: 6. hely. Női, 400 m uszonyos gyorsúszás: 4. hely.

Begovácz Dániel (ifjúsági): Férfi, 100 m felszíni úszás: 12. hely. Férfi, 50 m uszonyos gyorsúszás: 19. hely. Férfi, 100 m uszonyos gyorsúszás: 17. hely.

Begovácz Péter (gyermek): Férfi, 50 m felszíni úszás: 6. hely. Férfi, 100 m felszíni úszás: 6. hely. Férfi, 50 m uszonyos gyorsúszás: 5. hely.

Fehér Erik (ifjúsági): Férfi, 200 m uszonyos gyorsúszás: 4. hely.

Győrffy Lili Anna (felnőtt): Női, 100 m uszonyos gyorsúszás: 8. hely. Női, 400 m uszonyos gyorsúszás: 4. hely.

Horváth Barnabás (ifjúsági): Férfi, 50 m felszíni úszás: 8. hely. Férfi, 100 m felszíni úszás: 11. hely. Férfi, 200 m felszíni úszás: 10. hely. Férfi, 50 m búvár úszás: 11. hely.

Juhász Anna (ifjúsági): Női, 400 m felszíni úszás: 5. hely. Női, 800 m felszíni úszás: 4. hely. Női, 1500 m felszíni úszás: 4. hely. Női, 100 m uszonyos gyorsúszás: 10. hely. Női, 200 m uszonyos gyorsúszás: 11. hely.

Karnis Kende (ifjúsági): Férfi, 100 m felszíni úszás: 10. hely. Férfi, 100 m uszonyos gyorsúszás: 5. hely. Férfi, 200 m uszonyos gyorsúszás: 5. hely. Férfi, 400 m uszonyos gyorsúszás: 4. hely. Férfi, 50 m búvár úszás: 7. hely.

Kiss Virág Luca (gyermek): Női, 50 m uszonyos gyorsúszás: 9. hely. Női, 100 m uszonyos gyorsúszás: 12. hely. Női, 200 m uszonyos gyorsúszás: 8. hely. Női, 400 m uszonyos gyorsúszás: 9. hely.

Konecsni Lilla (gyermek): Női, 50 m uszonyos gyorsúszás: 7. hely.

Kovencz Odett (ifjúsági): Női, 400 m felszíni úszás: 8. hely. Női, 100 m uszonyos gyorsúszás: 8. hely. Női, 200 m uszonyos gyorsúszás: 7. hely. Női, 400 m uszonyos gyorsúszás: 5. hely.

Landor Patrik (felnőtt): Férfi, 100 m felszíni úszás: 13. hely. Férfi, 200 m felszíni úszás: 8. hely. Férfi, 400 m felszíni úszás: 5. hely. Férfi, 1500 m felszíni úszás: 7. hely. Férfi, 200 m uszonyos gyorsúszás: 17. hely.

Lipák Benedek (gyermek): Férfi, 100 m felszíni úszás: 4. hely. Férfi, 100 m uszonyos gyorsúszás: 4. hely. Férfi, 200 m uszonyos gyorsúszás: 4. hely. Férfi, 400 m uszonyos gyorsúszás: 5. hely.

Mihalics Hanna (gyermek): Női, 50 m uszonyos gyorsúszás: 5. hely. Női, 100 m uszonyos gyorsúszás: 6. hely. Női, 200 m uszonyos gyorsúszás: 10. hely. Női, 400 m uszonyos gyorsúszás: 8. hely.

Posza Dorina (felnőtt): Női, 100 m felszíni úszás: 14. hely. Női, 200 m uszonyos gyorsúszás: 4. hely. Női, 50 m búvárúszás: 4. hely.

Semostyán Róbert (felnőtt): Férfi, 1500 m felszíni úszás: 5. hely.

Szalafai Dávid (felnőtt): Férfi, 50 m felszíni úszás: 11. hely. Férfi, 100 m felszíni úszás: 13. hely. Férfi, 200 m felszíni úszás: 7. hely. Férfi, 50 m búvárúszás: 15. hely.

Szalafai Karolina (felnőtt): Női, 50 m felszíni úszás: 11. hely. Női, 100 m felszíni úszás: 13. hely. Női, 200 m felszíni úszás: 7. hely. Női, 100 m uszonyos gyorsúszás: 4. hely.

Tajti Sára Kata (ifjúsági): Női, 100 m felszíni úszás: 13. hely. Női, 200 m felszíni úszás: 8. hely. Női, 400 m felszíni úszás: 6. hely. Női, 800 m felszíni úszás: 5. hely. Női, 1500 m felszíni úszás: 5. hely.

Tiszperger Szilvia (gyermek): Női, 50 m uszonyos gyorsúszás: 5. hely. Női, 100 m uszonyos gyorsúszás: 6. hely. Női, 200 m uszonyos gyorsúszás: 5. hely.

Tóth Medárd (gyermek): Férfi, 50 m felszíni úszás: 4. hely. Férfi, 50 m uszonyos gyorsúszás: 4. hely.

Varga Erik (felnőtt): Férfi, 100 m felszíni úszás: 15. hely. Férfi, 100 m uszonyos gyorsúszás: 18. hely. Férfi, 50 m búvárúszás: 12. hely.

Vince Marcell (felnőtt): Férfi, 50 m uszonyos gyorsúszás: 7. hely. Férfi, 100 m uszonyos gyorsúszás: 10. hely. Férfi, 200 m uszonyos gyorsúszás: 11. hely. Férfi, 50 m búvárúszás: 6. hely. Férfi, 100 m búvárúszás: 5. hely. Férfi, 400 m búvárúszás: 6. hely.