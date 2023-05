A fordulás után agresszívabb védekezésre váltottak a szabolcsiak, ami nem ízlett a házigazdának. Jól mutatta a feszültséget, hogy mindkét fél kapott egy-egy technikait. A lehető legjobbkor jött Paár Márk közelije, de azonnal érkezett Copes válasza is. Nagy tapsot kapott a csereként érkezett Antalics Dániel, aki azonnal le is szedett egy lepattanót. Halmai Dániel terült el a földön, a szerzett labdából Szobi dobhatott könnyű ziccert, Szőke Balázs pedig technikait kapott reklamálásért, s ezzel a vendégek átvették a vezetést. Michael Hughes azonban három büntetővel gondoskodott róla, hogy a Kometa várhassa nyugodtabban a zárószakaszt. Melyet Fazekas és Szőke Bálint gyors triplaváltása vezetett fel. Nagy harc dúlt a pályán, minden helyzetért kőkeményen meg kellett dolgozni, közben Hajduk Attila Dominiket is pályára küldte mestere. A nyírségiek Copes révén vették át újra a vezetést, s fokozatosan építették ki a fórjukat. Halmai Dániel megkapta az ötödik faultját, így klasszikus irányító nélkül maradtak a kaposváriak. Kevesebb mint két perccel a vége előtt 71–75 állt az eredményjelzőn, Puska Bence közelije visszahozta a reményt, ám a legvégén Perry még beköszönt, s ezzel eldöntötte a találkozót.

Bár vereséget szenvedett a kaposvári csapat, ennek ellenére mindenki, aki pályára lépett, dicséretet érdemel. A fiatalok, Halmai Dániel, Paár Márk és Puska Bence is nagyon odatette magát, ezen a meccsen is kiderült, lehet számítani rájuk a jövőben. Mindenképpen ki kellett emelni Szőke Bálintot is, a fiatal tehetségnek nem remegett meg a keze, összesen kilenc egységet – közte két trojkát – tett a közösbe, s ezek voltak első pontjai felnőttmérkőzésen.

Kometa Kaposvári KK–HÜBNER Nyíregyháza BS 75–80 (18–18, 23–16, 16–21, 18–25)

Kaposvár Aréna, 300 néző. V.: Kapitány Gellért, Kovács Nimród János, Földesi Ádám.

Kometa Kaposvári KK: Halmai D. (6), Paár M. (16), Puska B. (13/3), Gabric (11/3), Hughes (12). Csere: Bogdán B. (7/3), Szőke B. (9/6), Antalics D. (1), Hajduk A. D. (-). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

HÜBNER Nyíregyháza BS: Perry (27/6), Kass (5/3), Szobi (4), Pipiras (17/6), Copes (19). Csere: Kiss B. (-), Bazsó (2), Kone (3), Fazekas (3/3). Vezetőedző: Darko Radulovics.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–0, 4. perc: 5–4, 6. perc: 7–8, 8. perc: 11–15, 10. perc: 18–18, 14. perc: 22–20, 18. perc: 35–28, 20. perc: 41–34, 22. perc: 43–36, 24. perc: 45–40, 26. perc: 49–45, 28. perc: 51–47, 30. perc: 57–55, 32. perc: 61–60, 34. perc: 63–64, 37. perc: 67–71.

Kipontozódott: Halmai D., a 36. percben.