Remek szezont futott a KNRC fiatal csapata, amely épphogy lecsúszott az Extraliga elődöntőjéről, így az ötödik helyet szerezte meg, a Magyar Kupában pedig egy hatalmas, ötszettes csatában lett végül negyedik.

– Úgy gondolom, hogy reálisan kell nézni a dolgokat, ez az együttes egy 21,5 éves átlagéletkorú gárda volt – kezdte az értékelést Lacombe Zsófia, a Kapos Sport Röplabda Kft. ügyvezetője. – A tavalyi évben igazából kézhez kaptunk egy olyan összeállítású csapatot, amelyet lényegében – három-négy játékost leszámítva – nem az a vezetés és szakmai stáb rakott össze, amely a szezont végigdolgozta velük. Mindettől függetlenül a tavalyi keret előtt le a kalappal, mert kilenc-tíz játékossal jutottak be a legjobb négy közé az Extraligában, de az akkor is egy más költségvetésű, rutinosabb röplabdásokból álló kezdőcsapatot jelentett. Az idei játékosok lényegesen fiatalabbak voltak, de közülük többel lehet közép-hosszútávon is tervezni, és kivételes egyéni teljesítményeknek is tanúi voltunk. Én összességében sikeresnek ítélem a szezont, illetve a helyünkön látom magunkat. Próbáltuk a magyar magot minél jobban egyben tartani, kicsit bővíteni, illetve hozzájuk majd egy-két rutinosabb külföldi játékost igazolni.

A 2022/2023-as idényt szinte teljesen új együttessel kezdte a KNRC, ahhoz képest hamar egymásra találtak a sportolók.

– Úgy láttam, hogy a játékosok közötti kémiával nem volt gond, ettől függetlenül azonban nehéz egy teljesen új garnitúrával nekivágni a szezonnak, hiszen a lányoknak több szinten kell alkalmazkodniuk a körülöttük lévő változásokhoz, legyen az a vezetőedző és a stábja, a klub elvárásai, az új város – fogalmazott Lacombe Zsófia. – Ezek általában hosszú és kényes folyamatok, ezért örülök annak, hogy a következő évre a magyarok nagyobb része együtt marad. Augusztusban nagyon nem mindegy, hogy az első egy-két hónapban azon dolgozunk, hogy megismerjük egymást és kitaláljuk ki mit vár a másiktól, vagy a tavalyi tapasztalatok alapján tapogatózás nélkül tudjuk ott folytatni, ahol abbahagytuk május elején. Minden szezon egy új kihívás, de ha megvan a közös hang az edzővel, a másodedzővel, a stáb többi tagjával és a lányok tisztában vannak a feléjük támasztott elvárásokkal, akkor sokkal könnyebben, gyorsabban tudnak alkalmazkodni az új csapattársakhoz, valamint segíthetik őket a beilleszkedésben.

Kattints a képre és hallgasd meg a Lacombe Zsófiával készült interjúnkat!

Nem alakult zökkenőmentesen az idei évad, egy játékossal már a bajnokság kezdete előtt szerződést bontott a klub, valamint október végén az egyik alapemberük szenvedett súlyos sérülést, emiatt rá a továbbiakban nem is számíthattak.

– A német feladó, Lisanne Meis távozása igazából nem okozott különösebb nehézséget, Natasa Narancic tökéletesen kiegészítette Rudy Renko-Ilicet decemberig. A görög ütő, Stamatia Kyparissi kiesése azonban súlyos veszteség volt – hangsúlyozta az ügyvezető. – Januárig van átigazolási időszak, ő október végén, a második bajnoki mérkőzésünkön sérült meg. Azalatt a két és fél hónap alatt nem sikerült olyan szintű játékost találnunk, aki érdemben pótolni tudta volna a görög lányt. Godó Panna teljesítménye és fejlődése viszont figyelemre méltó. Remek példa rá ő is, hogyha egy játékos áldozatosan és tudatosan megcsinálja azt, amit az edzői kérnek tőle, akkor akárhány évesen is fejlődhet még. A KNRC-ben folyó fizikai és szakmai munka valóban kemény, de nem egy példa mutatja az elmúlt két szezonban, hogy kifizetődő. Itt mindenképpen szeretném elismerni és megköszönni a stábtagok munkáját, akik a mindennapokban segítették a csapatot. Ők a háttérben ugyanolyan fontosak, mint a játékosaink. Egy szó, mint száz, Panni hozta a tőle elvártakat, de így is hiányzott egy minőségi szélső ütő a keretből. A bajnokságban ebben az idényben a Vasas ismét magasan kiemelkedett, másodikként pedig a Békéscsaba az, akivel egy-egy szettig versenyben tudunk lenni, de sajnos még nagyon messze vannak tőlünk.

Az átigazolási időszak végén érkezett egy török korosztályos válogatott szélső ütő, Nehir Kiraz, akiben nagy potenciált látott a klub.

– Nehir Kiraz tizenkilenc évesen az első külföldi tapasztalatait gyűjtötte volna itt Kaposváron, viszont két hét edzés után lett egy hat milliméteres hasizom szakadása a bal oldalon, amit pihentettünk, még többet is, mint amennyit papíron kellett volna – emelte ki. – Két edzésre rá, hogy visszaállt a másik oldalon sérült, akkor három centimétert mutatott az orvosi vizsgálat. A bajnokság ezen időszakában olyan játékosra volt szükségünk, aki fizikálisan és mentálisan toppon van, azonnal segíteni tudja a csapatot, illetve pótolni Stamatia kiesését, ezen fenti körülmények között azonban ez a játékos sajnos nem Nehir volt.

Nehir Kiraznak két hét edzés után keletkezett egy hat milliméteres hasizom szakadása

A jövő évi keretet már februárban elkezdte kialakítani a klub vezetősége, elsőként a magyar játékosok szerződéseinek meghosszabbításával. Szedmák Réka, Bodovics Hanna, Radnai Luca, Godó Panna és Rády Boglárka is Kaposváron játszik majd a 2023/2024-es bajnoki évadban.

Három válogatott játékos jövőre is erősíti a KNRC csapatát, Szedmák Réka, Bodovics Hanna és Godó Panna személyében

– A jövő évi keretünk megvan a következő szezonra, a cél pedig az volt, hogy a magyaroknak olyan támaszaik legyenek a külföldiek a pályán, hogy a kiélezett szituációkban segíteni tudjanak nekik és támogatni tudják őket – mondta Lacombe Zsófia.