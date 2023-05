Újonc létére biztosan megőrizte másodosztályú tagságát a Credobus Mosonmagyaróvár, melynek már negyedik trénre a szezonban a most irányító Király József. A korábbi siófoki labdarúgó szeptember végén szakmai igazgatónak érkezett az óváriakhoz, akinek feladatkörébe tartozik többek közt az új vezetőedző kiválasztása is! Varga Lászlóval kezdtek, akit Horváth Csaba váltott a tizenkilencedik pozícióban, majd a tizenötödikből adta át a helyét Király Józsefnek. A szakmai igazgatónak két meccs jutott, mert jött Supka Attila, méghozzá tizennyolc (!) napra. Az utolsó hét fordulóra Király József visszavette a csapatot, mely azóta veretlen, öt eddigi meccsen tizenegy pontot szerezett! Legutóbb Szombathelyről, a Haladás otthonából hozták el a három pontot, bebiztosítva ezzel a másodosztályú tagságukat. Úgy maradtak bent, hogy övék a legrosszabb mutató hazai pályán a már kiesett Doroggal párban, tizennyolc találkozón mindössze tizenhat pont jött össze nekik tizenöt rúgott góllal. A téli szünetet követően lejátszott nyolc hazaiból mindössze azt a Aqvital FC Csákvárt tudták legyőzni (3–2), mely egyetlen bajnokit nyert idén!



A balatoniak is remek formában vannak, utoljára március közepén kaptak ki az FC Ajkától otthon, azóta nyolcmeccses veretlenségi sorozatban vannak, öt győzelemmel és három döntetlennel. Mióta télen átvette az együttest Dragan Vukmir tizenhat találkozón huszonhét pontot szereztek, több csak a Soroksár SC, Gyirmót FC Győr, MTK Budapest, FC Ajka, DVTK ötösnek jött össze! Nem volt olyan kilencven percük, amin nem esett volna gól, Farkas Balázs Keszőék huszonhárom találatnál járnak idén, melynél jobb mutatóval csak a Haladás, Soroksár, Gyirmót, valamint a DVTK bír! Mindössze az ETO FC Győr, Tiszakécskei LC, Ajka trió tudta lenullázni őket, ez a három veresége van eddig idén a balatoniaknak.



Legutóbb a Magyar Kupa–döntőben hosszabbításban vesztő Budafokot verték hazai pályán (2–1), mely ellen úgy tűnik, Kerezsi hiánya miatt a középpályán keletkezett "lyukra" is megtalálta a megoldást Dragan Vukmir György Nico Julian személyében, aki kulcspasszokkal segítette a csapatot. Korábban próbálkozott Girsikkel és Volterrel is a tréner, ám játékuk nem illeszkedett a megoldandó feladathoz. Balogh Bence Benitó felépülése is segíthet persze ezen a problémán.



A Heinrich, Czingráber, Deáki, Papp Szilárd személyében volt siófokaikkal felálló kisalföldiek ellen nem megy rosszul; tizenhárom összecsapásukból mindössze hármat vesztettek el! Érdekesség, hogy a korábbi hat óvári találkozó egyike sem ért véget döntetlennel, legutóbb a balatoniak nyertek a Wittmann Antal parkban Fehér, illetve a most már a svájci Gasshoppersben játszó, magyar válogatott Bolla, illetve Elek góljaival.