A 2022/23-as szezon során számos verseny került megrendezésre hazai és külföldi pályákon egyaránt az alpesi síelők számára, ahol a Pike 24 SC versenyzői is többször állhattak a dobogó valamely fokára.

A sorozat összesített eredményei alapján több dobogós eredménynek is örülhettek a kaposvári klub sportolói. A Master II kategóriában az idény során három győzelmet is arató Giuseppe Ballerini kimagasló fölénnyel szerezte meg az összesített első helyet a versenysorozatban. A Master I kategóriában a kaposvári versenyzők többször is a dobogóra állhattak a szezonban és a kiegyensúlyozott teljesítményüknek köszönhetően végül a versenysorozatban az első helyen dr. Szerb András Bence, a másodikon pedig Horváth Balázs végzett.