A bajnokságba egyre jobban belelendülő Vízilovak két vereséget követően a Pécs Legioners ellen lépnek majd pályára, hogy az első touchdown-ok után az első győzelmet is megszerezzék. A szezon előtt a Kaposvár Taszár Hornets-ből és az Oroszlány Bears-ből alakult Hippos ugyanis a Győr Sharks ellen még 45–0-ra kapott ki, majd a második fordulóban, a Diósd Saints otthonában már az első pontokat is megszerezte a gárda, amely a második félidőre már a fáradtság látható jeleit mutatva végül 50–10 arányú vereséget könyvelhetett el. A Vízilovak edzői a két mérkőzés alapján a védekezést remekül megszervezték, a sok kapott touchdown ellenére is, azonban a támadásokat még mindig csiszolni, alakítani kell, sőt a kisebb létszámú keret miatt az állóképességre is nagy hangsúlyt kell fektetniük.

– A támadóink sajnos nem tudtak sok időt a pályán tölteni a Diósd ellen, mint szerettük volna, három játék után már jöttek is le, így a védők nem tudták sem mentálisan, sem fizikálisan kipihenni magukat – utalt a csapat elfáradására Lugosvölgyi György, a Kaposvár-Taszár Hornets elnöke. – A tapasztalatlanság, az összeszokatlanság miatt az offens résznek egy kicsit korai volt ez a bajnokság.

A Pécs Legioners az első fordulóban lépett csak pályára, Diósdon, ahol szoros küzdelemben tíz ponttal, 46–36 arányban maradt alul.

– Az előző kettőnél egy sokkal szorosabb mérkőzésre számítok, melyen bízom benne, hogy sikerül nyernünk, annak ellenére, hogy idegenben játszunk – tette hozzá Lugosvölgyi György. – Tartottunk egy közös edzést, melyen átbeszéltük a hibákat. A pécsiektől sok futásra számítok az eddigi meccseik alapján. A védőink kielemezték a támadásaikat, elkészült a taktika. Egy kemény mérkőzésre számítok, s bízom benne, hogy az összeszedett sérüléseket kiheverik a srácok vasárnapra.