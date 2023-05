Az óvári bajnoki felvezetőjeként a héten a balatoni klub közleményt adott ki, mely szerint a siófoki kézilabda fenntartható működése érdekében át kell csoportosítaniuk az erőforrásaikat, így a jelenlegi keret nagy részével közös megegyezéssel szerződést bontanak, mindössze a Wald, Lapos, Herczeg trió az, mely a kötelékükben marad. Ez persze a csapat életét nem borítja fel, inkább a közvéleménynek szólt, hisz Debreczeni-Klivinyi Kinga már közel egy hónapja elmondta; nagyon nehéz helyzetben van a klub, nagyon nehéz egy-egy mérkőzésre vagy edzésre felpörögniük, felkészülniük és a nyártól nincs szerződésük a játékosoknak, még azoknak sem, akinek lett volna! Érdekesség, hogy mióta mindezt világgá kürtölte ki sem kaptak! Az említett Alba elleni ikszet (28-28) egy NEKA (34-23) és egy Vác (24-22) elleni siker követte, majd jöttek - az óváriakkal egyetemben a bajnoki bronzra hajtó - DVSC elleni idegenbeli (21-21) és az MTK elleni hazai döntetlenek (32-32)! Öt veretlen találkozó a válogatott, támadásban és védekezésben is fontos láncszem Papp Nikolett nélkül, ami nem rossz eredmény ebben a nehéz helyzetben.

A rajt előtt persze mindenki jobb bajnoki szereplést remélt a Siófoktól, mely négy döntetlen mellett kilencszer is kikapott, viszont még így is ötödikek, sőt mivel az óvári vendégjátékot követően csak verhető ellenfeleik - Budaörs, Békéscsaba, Érd - lesznek akár meg is őrizhetik ezt a pozíciót! Remélhetőleg ezúttal Gyurka János edző tanítványainak dolgát is megnehezítik, mely a Európa Liga szereplést követően formába lendült, nyolc veretlen találkozónál jár, egymást követő hét győzelemmel! Legutóbb hazai klubtól február tizenötödikén kaptak ki, épp Siófokon, Magyar Kupa meccsen (30-25), melyen már a félidőben hattal mentek a somogyiak! Az utóbbiak bajnokin is legyőzték őket január közepén Wald tizennyolc másodperccel a vége előtt szerzett góljával, egy remek, végletekig kiélezett bajnokin (29-28). Ez a siker legalább olyan értékes volt, mint a DVSC elleni, kilencgólos hátrányból kiharcolt! A balatoniak ugyanis kis túlzással fél Európát körbe buszozták, 2600 kilométert mentek a francia Besanconba és vissza, ráadásul ezt a hatvan percet tíz mezőnyjátékossal voltak kénytelenek lehozni, melyből az alapembernek számító Papp Nikolett már a harminchatodikban kiállni kényszerült!

A bajnoki bronzhoz ezt a SKC elleni hatvan percet hoznia kellene a kisalföldieknek, ami azért némi nyomást helyez rájuk!

- Nekünk most kizárólag a szombati találkozóval, a felkészüléssel, a feladatunkkal szabad foglalkoznunk - nyilatkozta Lancz Barbora a Motherson-Mosonmagyaróvár szlovák átlövője, aki hatvanhét találatnál jár a szezonban. - Az elmúlt hetekben ingadozó volt az ellenfelünk formája, de tudjuk, hogy a Siófok KC erős csapat, kiváló játékosokkal. Több mérkőzésüket is megnéztük, alaposan kielemeztük a játékukat, ezért bizakodva várjuk a találkozót. Hazai pályán törleszteni akarunk a Magyar Kupában és a bajnokságban elszenvedett Balaton-parti vereségekért. Jó lesz újra a remek közönségük, szurkolótáborunk előtt kézilabdázni, hiszen az UFM Arénában mindig erősebbek vagyunk. A bajnoki hajrában szombatonként lépünk pályára, megfelelő edzésmunkával tudjuk tehát kihasználni a napokat, a teljes hetet. Jó sorozatban vagyunk, amit szeretnénk folytatni.

Lanczék legutóbb négy éve kaptak ki otthon a Siófoktól, azóta kétszer is nyerni tudtak velük szemben, a legutóbbi tizenkilenc gólos sikerük (48-29) az akkori somogyi tréner, Danyi Gábor állásába került.