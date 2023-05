Nehezen indult, könnyű lett, a hatodik percben hárommal mentek a vendégek (1-4), amikor a román Craiovába távozó Milosavljevic riadót fújt és a hatodik perctől megkezdte a gólgyártást és meg sem állt negyven perc alatt tizenháromig, tizennégy lövésből. Ennyit egy meccsen még nem lőtt a szezonban, ami több is lehetett volna, ha nem cseréli le Uros Bregar. Az első félidőben hétszer, a szünet után pedig hatszor köszönt be, mindkét játékrészben a legeredményesebb siófoki volt! Végül nem ő vitte el a showt, hanem a Vácra igazoló Such Nelli, aki meglőtte hétszázadik gólját siófoki mezben! A szélső hat találattal zárt, aki mellett az épp Budaörsre szerződő Debreczeni-Klivinyi is dobott ugyanennyit, Mavsar pedig nyolcat, vagyis könnyedén összejött harminchét még úgy is, hogy kimaradt két hetes, illetve volt tíz technikai hiba, eladott labda. Ez a harminchetedik meccsük volt már a szezonban a balatoniaknak, de harminchétig még nem jutottak, a Kisvárdának itthon dobott harmincöt volt a legtöbb, illetve egyszer összejött még harmincnégy az újonc NEKA otthonában.

Ez volt a hatodik veretlen találkozójukon a harmadik sikerük, amivel lépéselőnybe kerültek a Mosonmagyaróvártól otthon kikapó Váccal szemben az ötödik helyért vívott harcban. Két fordulóval a vége előtt kettő ponttal vezetnek velük szemben Debreczeni-Klivinyiék, akik a folytatásban a már kiesett Érd otthonában, illetve Békéscsabán lépnek pályára. Egy ilyen nehézségekkel teletűzdelt idény után ötödikként zárni remek eredmény lenne...

Női kézilabda NB I, K&H Liga, 24. forduló:

Siófok KC – Moyra-Budaörs 37-28 (19-15)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Paska Dániel, Vastag Sámuel.

SKC: Csapó K. - Such 6, Milosavljevic 13(4), Kajdon 3, Sirián, Debrczeni-Klivinyi 6(2), Mavsar 8(1). Csere: Abdourahim, N’diaye, Lakatos 1, Juhász F., Török L. Vezetőedző: Uros Bregar.

Moyra-Budaörs: Vártok R. - Szabó-Májer 3, Schneider 4(1), Pálos-Bognár 6(1), Gorilska 1, Hudák 3, Tóth M. 2. Csere: Varjas-Sipeki (kapus), Smid, Braun, Gergely-Zsigmond, Szabadfi 3, Szekerczés 1(1), Mlinkó 2(1), Vártok T. 2, Bánfai 1. Vezetőedző: Buday Dániel.

Hétméteresek: 9/7(5/4), illetve 4/4(1/1).

Kiállítások: 12(4), illetve 6(2) perc.