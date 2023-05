Eredményesen szerepel az utóbbi hónapok felkészülési mérkőzésein a magyar serdülő fiú kézilabda-válogatott, amely decemberben megnyerte az Olimpiai Reménységek Versenyét Lengyelországban, majd januárban az osztrákokat győzték le kétszer is. Márciusban a románokkal egymás utáni két nap is összecsaptak Mátraházán, aminek egyaránt magabiztos hazai diadal lett a vége, majd április végén a balatonboglári Négy Nemzet-tornán mérették meg magukat.A fiatalok sorrendben Norvégia, Ausztria és Szerbia korosztályos legjobbjait győzték le, így aranyérmet ünnepelhettek az eseményen, ami fontos felkészülési állomás volt a júliusi nyári EYOF előtt.

– Közeledik a srácoknak a korosztályváltás, az EYOF pedig az ifjúsági kor küszöbének számít – hangsúlyozta Szabó Levente szövetségi edző. – Szerettük volna, ha az ezt megelőző időszakban széles bázist tudunk megméretni külföldi ellenfelekkel. Ez a pár nap is arról szólt, hogy különböző kézilabda-kultúrákkal találkozzanak, eltérő stílusokkal szemben próbálják ki magukat; erre tökéletes volt a Négy Nemzet-torna. A legfontosabb kérdés, hogy a bázisunkból kik lesznek azok a fiatalok, akik az ifjúsági válogatottban is szerephez juthatnak, akik képesek fellépni a következő lépcsőfokra. Kemény felmérésekkel kezdtük az edzőtábort, amely során remek számokat produkáltak a fiúk, annak ellenére, hogy a korosztályos bajnokságok hajrájában járunk. A tornán az eredmény sokadrangú volt, de persze örülünk a győzelemnek, a fiataloknak pedig sokat jelent az aranyérem. Mentális és fizikai szempontból is nagyon tehetséges ez a korosztály, nagy lemorzsolódás szerintem nem várható a folytatásban.

A nyári szünet nem a pihenésről szól majd a csapattagoknak.

– Németországban lesz még egy nemzetközi torna az EYOF előtt, az ifjúsági olimpiát négyhetes felkészülés előzi majd meg, közben kerül sor a düsseldorfi megméretésre, így sűrű program vár a nyáron is a srácokra – emelte ki Szabó Levente. MW



Remekül szerepeltek a Négy Nemzet-tornán a fiatalok

Fotó: N. L.