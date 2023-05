Folyamatosan bővülnek a futókörök hazánkban, ennek apropóján pedig már harmadik alkalommal rendezte meg a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) a Futókörök Napját. Ebben az évben minden eddiginél több, 25 helyszínen csatlakozhattak a rendezvényhez a futás szerelmesei. Vármegyénkben az idén is a kaposvári Cseri park rekortán borítású, egy kilométer hosszú pályája várta a sportolni vágyókat, akik bármikor bekapcsolódhattak a helyszínek között zajló küzdelemsorozatban, hogy akár egy, vagy lényegesen több kilométerrel segítség településünket az első helyre.

– Nagyszerű érzés volt, mikor megláttam, hogy már az első negyed óra után Kaposvár vezetett, s folyamatosan érkeztek a helyszínre a futók – mondta Péter Attila, a kaposvári verseny szervezője. – Feldobta a résztvevői létszámot és a hangulatot is, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola családi pikniket szervezett a helyszínre. A helyzetünk abból a szempontból évről-évre nehezebb, hogy az országos futópályaépítési program folyamatosan halad előre, amit jól mutat, hogy első alkalommal, tíz, míg tavaly tizenöt, ezúttal pedig már huszonöt helyszín van országszerte.

A verseny kezdetekor, vasárnap kilenc órakor már kígyózó sorban álltak a Cseri parkban a futók, hogy átvegyék a chipeket, s megkezdhessék a körözést. A résztvevők között számos amatőr futót fedeztünk fel, de mellettük igazolt sportolók is rótták a köröket, hiszen a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola növendékei és Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia játékosai, edzői is gyűjtötték a kilométereket, sőt a város alpolgármesterei közül Pintér Rómeó és Borhi Zsombor is futócipőt húzott, hogy ezzel is dobogóra segítse az idén 150. születésnapját ünneplő Kaposvárt.



A Cseri parkban lévő futókörön kiválóan indítottak a résztvevők, hiszen már az első órában nyolcszáz kilométert tettek meg, amivel Kaposvár több mint száz kilométerrel vezetett a második helyen álló, kétszeres győztes Dabas előtt. Féltávnál, négy óra elteltével viszont átvette a vezetést a dabasi pálya, amely csupán tizenkét kilométerrel teljesítette jobban. A verseny vége előtt két órával már újra a somogyi megyeszékhely vezetett, egy órával a zárás előtt pedig, mikor már bőven ötezer (!) kilométer felett jártak az élen haladók újra Dabas állt az első helyen, s ezt már nem engedte át senkinek.

Kaposvár az első kiírásban sokáig vezetett, végül a második helyen zárt, míg az előző évben a hetedik helyet szerezte meg a települések közötti rangsorban. Két évvel ezelőtt 292 futó 2493, tavaly pedig 504 induló 3391 kilométert teljesítette a Cseri parkban. A harmadik alkalommal megrendezett Futókörök Napján, a Rippl-Rónai festmény ihlette célkapun összesen 732 futó haladt át, akik 6333 kilométerrel az országos második helyet szerezték meg.

