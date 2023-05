A bajnoki finálé hétfői harmadik ütközete előtt sokan voltak kíváncsiak arra, hogy a Fino-Kaposvár már Székesfehérváron a MÁV Előre SC-Foxconn otthonában pontot tesz az egyik fél három győzelméig tartó aranypárharc végére, vagy pedig május 6-án, szombat délután a Kaposvár Arénában avatnak majd bajnokcsapatot. Nos, a somogyiak végül elodázták a bajnoki címet...

Székesfehérváron is hazai környezetben érezhette magát a Fino csapata, lévén nagyon sokan érkeztek Kaposvárról. A nyitójátszmában hol a hazaiaknál, hol pedig a vendég somogyiaknál volt az előny. A szett hajrájában aztán rátett még egy lapáttal a Fino, s magabiztosan húzta be ezt a játékrészt. A szokásoknak megfelelően a házigazdáknál most is az albán légiós Redjo Koci, a somogyiaknál pedig Baróti Árpád volt az első számú pontfelelős, aki mellé Bögöly Gábor is felzárkózott.

A folytatás már sajnos nem a miénk volt. Eleinte még mi vezettünk a második játszmában, ám a szett végén a házigazda fehérváriak borulhattak össze boldogan, akik a döntő harmadik meccsén megszerezték első szettgyőzelmüket. Baróti Árpád most is kitartóan és becsülettel szaggatta a padlót. Ezúttal nyolc pontot tett a közösbe, míg a többiek hetet tudtak összegyűjteni; a maradék öt pont az ellenfél rontásaiból származik.