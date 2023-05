A Szegedi VE elleni két vereséget követően eldőlt, hogy nem tudja megőrizni a tavalyi kilencedik helyét a Kaposvári VK, amely – legjobb esetben – már csak az abszolút csalódást keltő tizenegyedik helyen zárhat, azonban még ehhez is két, PVSK elleni győzelemre van a Surányi László irányította gárda. A rájátszás második körében ugyanis a csapatoknak két győztes mérkőzésre van ahhoz szüksége, hogy megszerezzék a legjobb pozíciót az adott párharcban, ahol ezúttal sem születhet döntetlen. Amennyiben a rendes játékidőben nem bírnának egymással a felek, úgy büntetőpárbaj következik. Ezt nem kell bemutatni a pécsieknek, hiszen a kilenc-tizenkettedik helyéért kiirt rájátszás első állomásán, Újpesten, majd a visszavágón, hazai medencében is csupán ötméteresekkel kaptak ki az UVSE ellen. Így csupán centiken múlt, hogy két mérkőzés alatt eldőlt ez a párharc. A KVK ugyancsak két felvonás alatt veszítette el a kilencedik hely megvédésének esélyét, s különösen a hazai meccs lehet fájó, amikor is az utolsó másodpercben, döntetlen állásnál a Szeged az utolsó másodpercben legyőzte az akaratosan vízilabdázó Kaposvárt, amely ebben a szezonban bár többször szerzett pontot kevéssel a végső dudaszó előtt, azonban most fordult a kocka. A pécsiek ellen, a bajnokság alapszakaszában például kétszer is. A felek előbb a mecsekalján találkoztak egymással, ahol hét-héttel zárult a találkozó, úgy, hogy Vindisch Ferenc két másodperccel a lefújás előtt mentet pontot a Kaposvárnak. A Csik Ferenc Versenyuszodában rendezett bajnoki is hasonlóan izgalmas végjátékot hozott. Ekkor már csak egy másodperc volt hátra, amikor Szatmári Kristóf találat a kapuba, így otthon tartotta a három pontot a KVK. Ezek, valamit a szomszédvári rivalizálás alapján vasárnap este is izgalmas, felejthetetlen, az utolsó pillanatig nyílt csatára lehet számítani.