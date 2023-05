Kedden este véget ér a szezon a Kaposvári VK számára, amely újra megmérkőzik a nagy rivális PVSK-Mecsek Füszért csapatával az első osztály tizenegyedik helyéért. A kaposváriak számára bár csalódás ez a szezon, de az még nagyobb szomorúságot okozna a csapat, illetve a szurkolók számára, ha a pécsiek örülnének a párharc végén. Abból a szempontból is, hogy a Kaposvár az első mérkőzésen szinte tökéletes három negyedet produkálva végül 7–5-ös győzelmet aratott. A Mecsekalján azonban visszavágott a PVSK, amely egy fordulatos találkozót követően egy góllal, 8–7 arányban nyert Vindisch Ferencék ellen, akik számos ziccert elhibáztak. A KVK vezetőedzője, Surányi László ki is fakadt tanítványaira a találkozót követő sajtótájékoztatón, ahol elmondta: reméli a keddi mérkőzésre már fejben is megérkezik a csapata. A koncentrációval főként a támadásoknál akadt gondja a somogyi pólósoknak, akik több ziccert is elhibáztak, ráadásul, amikor három góllal elléphettek volna, egy büntetőt is elrontottak. Ebben mindenképp előre kell lépniük a kaposváriaknak, ha meg akarják szerezni a nagy rivális ellen a tizenegyedik pozíciót.

A szezon alapszakaszában a Kaposvári VK hazai medencében, egy utolsó másodperces találattal legyőzte a PVSK gárdáját, míg idegenben döntetlent játszott a baranyaiakkal. Utóbbi eredmény ezúttal nem születhet, hiszen amennyiben a rendes játékidőben nem bírnának egymással a felek, úgy ötméteressekkel dől el a helyosztó.