Látta felnőni, és óriási dolognak tartja, hogy ott lehetett az Európa-bajnoki győzelménél.

„Ez egyszerűen fantasztikus. Huszonhárom évesen érett birkózással végigverte a mezőnyt. Pedig ha visszagondolok, nem volt olyan régen, hogy ott rúgta a bőrt a lábunk között, miközben az édesapja, Takács Ferenc tartotta nekünk az birkózó edzéseket. Persze ő akkor még focista akart lenni, folyton ott volt láb alatt a labdájával együtt.” – emlékezett vissza a zágrábi aranyérmesre a legfiatalabb birkózó olimpiai bajnokunk.

Lőrincz öröme a díjátadással lett teljes. Bacsa Péternek, a Magyar Birkózók Szövetsége ügyvezető alelnökének köszönhetően Takácsnak én adhattam át az Eb-aranyérmet. Felemelő pillanat volt. Megjegyzem: ez volt életem első éremátadása...” – mondta a KIMBA szakmai igazgatója, egyben hozzátette: az egész válogatott kitett magáért a közelmúltban zárult kontinensbajnokságon. „Hat dobogós helyet szereztek a mieink, minden szakágban lett érem, a legfényesebbet a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában Takács István gyűjtötte be. Természetesen már most mindenki a vb-re koncentrál, amely olimpiai kvalifikációs világverseny is lesz egyben.” – nyilatkozta Lőrincz Tamás.

forrás: VPB Kommunikáció