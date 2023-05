Az 50. WKF Karate Magyar Bajnokságot rendezték a hétvégén az UTE Jégcsarnokában. Az első nap a kadettek, juniorok, az U21-esek, a felnőttek, illetve a parakaratésok versenyszámait bonyolították le A kategóriában. Másnap a 8–13 évesek léptek küzdőtérre C-, B-, A kategóriában. Közel nyolcszázan neveztek a legrangosabb hazai seregszemlére, a Barcsi VSE karate szakosztálya tizenegy versenyzővel képviseltette magát. Méghozzá kiemelkedően, hiszen a négy arany-, egy ezüst- és négy bronzéremmel fennállásuk legeredményesebb magyar bajnokságát tudhatják maguk mögött. A barcsi egyesület a második napi éremtáblázaton a kilencedik helyet szerezte meg, felkészítőik Erdős Martin és Erdős Zoltán voltak. A 10-11 évesek mezőnyében Keszthelyi-Hajba Boldát kétszer is a dobogó legmagasabb fokára szólították az eredményhirdetésnél a jubileumi versenyen. Az élre kívánkozik Otártics Enikő teljesítménye is, aki a kadet korosztályban +61 kg-osok között a harmadik helyen zárt. Enikő hatodik éve áll dobogón a magyar bajnokságon, négy elsőség és két bronz a mérlege.

A Barcsi Városi SE eredményei

ARANYÉRMESEK: Kalmár Kevin (8-9 évesek, C kata), Keszthelyi-Hajba Bolda (10-11 é., C kata-B kumite -38 kg), Tóth Liliána (A kumite +43 kg). EZÜSTÉRMES: Angyal Sára Anna (12-13 é., C +54 kg). BRONZÉRMESEK: Tóth Liliána (C kata), Kaiser Kristóf (12-13 é., B kumite - 55 kg), Bogdán Zsófia (C kumite +54 kg), Otártics Enikő (kadet, A kumite +61 kg).

Kalmár Kevin a legfényesebb medál mellé még (B kumite -30 kg) szerzett egy értékes negyedik helyet, Harasztia Domonkos pedig ötödik lett a 12-13 évesek B kumite versenyszámában a +55 kg-osoknál.