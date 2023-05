Az utolsó fordulójához érkezett a férfikosárlabda NB I./A 2022/2023-as szezonja, az utóbbi mérkőzéseken már – Michael Hughes és Tomislav Gabric mellett – a fiatalok jutottak főszerephez a Kometa Kaposvári KK-ban, s éltek is a lehetőséggel. Hiszen bár kikapott a csapat, de kiváló teljesítményt nyújtottak, s bebizonyították, lehet rájuk számítani. A Paks ellen ismét a keretbe került Yake Matthew és Fehérvári Csegő, utóbbi már átesett a bemutatkozáson, miután Szegeden pályára lépett.

A mérkőzésnek külön pikantériát adott, hogy napra pontosan 22 esztendővel ezelőtt nyerte meg történetének első bajnoki mérkőzését a Kaposvári Kosárlabda Klub, s pont az ASE ellen. Az akkori együttesnek Szőke Balázs és Filipovics Gordan oszlopos tagja volt, s már akkor is Horváth Tamás volt a gyúró.



Michael Hughes kiváló teljesítményt nyújtott az utolsó bajnokin

Fotó: Lang Róbert



Nagy elánnal kezdték a találkozót a hazaiak, főleg Tomislav Gabric volt elemében, de Paár Márk is egy szép triplával jelentkezett be. Halmai Dániel a szálkából vágott be egy hármast, majd gyönyörű gólpasszal szolgálta ki Bogdán Benedeket. A csereként pályára lépett Szőke Bálint egy támadólepattanót pöcizett vissza, s ezzel hét ponttal nyerte az első negyedet a házigazda. A folytatásban már jobban odafigyelt a védekezésére Csirke Ferenc alakulata és előbb ledolgozta a hátrányát, Edwin ziccerével pedig átvette a vezetést. Mindkét mester sokat cserélt, ezért, ahogy várható volt, nagy szerepet kaptak a fiatalok. Az etap utolsó támadását a somogyiak vezethették, s Puska Bence kintije után 41–43 állt az eredményjelzőn.

A második félidőt Hughes zsákolása és Paár duplája vezette fel. Nagy csata zajlott a pályán, a felek felváltva vezettek, a Kometa együttesében Hughes tarthatatlan volt, a túl oldalon Edwin tolta a csapata szekerét. Puska Bence ellen ítéltek sportszerűtlen hibát a játékvezetők, de csak egy pont született az akcióból. Az ellentámadósból Krnjajski vert be egy trojkát, s ezzel két egységgel tartottak előrébb a hazaiak a záróetap előtt. Melynek elejét alaposan megnyomták a kaposváriak, s Krnjajski vezérletével nyolc ponttal elléptek. Hughes egy hatalmas zsákolással ugrasztotta talpra a szurkolókat, Krnjajski gyönyörű ziccerével pedig már tíz volt közte. A lelkes, hazai nézők nagyon hálásak voltak minden egyes pontért, a nagy küzdésért és az akaratért, végig buzdították a kedvenceiket, akik végül magabiztos győzelemmel hálálták meg az egész éves bizalmukat és segítséget, mely a lelátóról érkezett.