Újra amerikai hangulatot csempész Taszárra a Hippos, amely a bajnokság negyedik játéknapján a Football Armoury Cowbells II. együttesét fogadja Magyarország második szabvány amerikai futball pályáján. A Darázsfészekbe nyereményjátékokkal és egy remeknek ígérkező mérkőzéssel várják a szurkolókat a Vízilovak.

– Az idei szezonban ez lesz az első alkalom, hogy szabványos méretű pályán játszunk, ahol a first down valóban 10 yard, emiatt a támadósornak talán nehezebb dolga lesz, viszont a védelmet ez segíteni fogja – nyilatkozta a Hippos közösségi média felületén Ábrahám Róbert, a Hippos edzője. – Reméljük, hogy sokan kilátogatnak a mérkőzésre, és a közönség egy izgalmas mecset láthat a két csapat között.

Sem a Hippos, sem a Cowbells II. nem tudott még nyerni ebben a szezonban, így valamelyik csapat rossz sorozata biztosan megszakad vasárnap délután.

– A Cowbells II. csapatában nagyon sok fiatal, gyors, ügyes játékos található, akik ugyan kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, de nagyon lelkesek, így egy jó hangulatú mérkőzést várok, ahol reményeink szerint előrelépést láthatunk majd az eddigi mérkőzéseken mutatott teljesítményhez képest – mondta Ábrahám Róbert.

A Kaposvár-Taszár Hornets, illetve az Oroszlány Bears összeolvadásából létrejött Hippos bár mérkőzésről-mérkőzésre fejlődik, sőt a védelmük is egyre jobban teljesít, azonban a támadásokon még van mit csiszolniuk az edzőknek, illetve az erőnléten is, hiszen a sokat pályán lévő védők rendre elfáradnak a találkozók végére. Ehhez persze az is szükséges, hogy sérülések elkerüljék a csapatot, illetve, hogy felépüljenek a korábban megsérülő játékosok, mivel a Hippos kerete nem a legbővebb.

– A sérültek közül sajnos nem mindenki épült még fel, illetve az utolsó mérkőzéshez képest lesznek újabb hiányzók is, viszont szerencsére több játékos is visszatér a hétvégén a csapatba így bizakodva várjuk az összecsapást – tette hozzá Ábrahám Róbert.