A III. kerületi TVE elleni bravúrgyőzelem után hazai pályán is szeretne hasonlóan szép sikert elérni a Kaposvári Rákóczi FC, amely a fővárosban sérülésekkel és eltiltással is sújtva, a fiatal Horváth Balázs első felnőtt bajnokin elért duplájával gyűjtötte be a három pontot.

– Nagyon örültem, hogy újra gólt szereztem és annak, hogy először dupláztam, sok gratulációt kaptam, elsősorban a családtagjaimtól és a barátaimtól – mondta Horváth Balázs. – Az viszont a góloknál is fontosabb és nagyobb öröm volt számomra, hogy győztünk egy jó csapat otthonában, hiszen nem mi voltunk az esélyesek, de pályán bizonyítottuk, hogy bármire képesek vagyunk. A sikerhez kellett, hogy nagyon jó felfogásban és taktikai fegyelemmel játszottunk, egymásért küzdve tudtunk nyerni. A minket elkísérő szurkolók bíztatása is nagy löketet adott a csapatnak!

A kaposváriaknak ezzel a lendülettel, hozzáállással kell futballozniuk vasárnap is, amikor a tabella negyedik helyén álló Puskás Akadémia FC második csapata érkezik a Cseri úti sportcentrumba. Felcsúton Horváth Balázs és Kálmán Szilárd találatinak köszönhetően egyébként zöld-fehér siker született.

– Akárcsak ősszel, most sem vár ránk könnyű mérkőzés, de a taktikát betartva, harcolni fogunk a győzelemért, azért, hogy itthon tartsuk a három pontot, amivel feljebb léphetünk a tabellán – tette hozzá Horváth Balázs. – A csapat jó formában és jó állapotban van ahhoz, hogy a hátralévő mérkőzéseket megnyerje és a bajnokságot egy győzelmi sorozattal tudjuk befejezni.

A téli felkészülés után a fiatal, még csak tizennyolc éves Horváth Balázs eltűnt egy kis időre a Rákóczi keretéből, ugyanis nem akarta aláírni profi szerződését. A felek azonban hetekkel később megállapodtak egymással, így a középpályás újra zöld-fehérben futballozik.

– Időre volt szükségem, hogy a helyes döntést hozzam meg – mondta Horváth Balázs. – Sokat kaptam a klubtól és a Bene Akadémiától, szeretnék minél többet visszaadni ebből. A labdarúgás a mindenem, ezért ez lelkileg nehéz időszak volt számomra, hiszen hiányoztak a mérkőzések. Családommal beszéltem meg a döntésemet, akik támogattak, mint mindig.