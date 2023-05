A télen érkező, Domján Attilát váltó Dragan Vukmirral remekel idén a BFC Siófok, melynél az elmúlt tizenhét fordulóban több pontot csak a DVTK, FC Ajka, MTK Budapest trió, több gólt pedig csak a DVTK, Gyirmót FC Győr, Szombathelyi Haladás–hármas ért el! Most kilenc meccses veretlenségi szériában vannak hat győzelemmel! Jó lenne ezt a HR-Rent Kozármisleny elleni szezonzárót is megnyerni, ami még ilyen statisztikával a hátuk mögött is nagyon nehéz lesz, mert mióta – a korábban Siófokon is remek munkát végző – Márton Gábor átvette a kék–fehéreket, azóta igencsak lendületbe jöttek. Huszonöt forduló után az utolsó, huszadik helyen álltak huszonegy ponttal, Mártonnal aztán tizenkét meccsből hatot megnyerve húsz pontot szereztek, amivel már tizenötödikek a tabellán. Kiesni már nem tudnak, Siófokon az osztályzó elkerülése a tét. – Saját kezünkben van a sorsunk, nem figyelünk másra, csak a célra koncentrálunk – nyilatkozta Füredi Szabolcs, aki szerint a végsőkig fognak harcolni. A baranyaiak 28 éves játékosa huszonháromszor lépett pályára ebben az idényben és két gólt lőtt az ellenfeleknek, kettőt pedig a saját csapatának. – Egy győzelemmel, elérhetjük az álmainkat. Arra törekszünk, hogy minél jobban fel legyünk készülve ellenfelünk játékából.



Márton Gábor Siófokon is hasonló munkát végzett a 2018/2019-es szezon végén, akkor a tizenhetedik helyről – kilenc bajnokin tizenkilenc pontot szerezve huszonhárom rúgott góllal – a tizenkettedikre hozta fel a klubot, melynek akkori keretéből Horváth Péter, Balogh Bence Benitó, valamint György Nico Julian ma is ott van a csapatban. A tréner Siófokon viszont nem ülhet le a kispadra, ugyanis a Nyíregyháza Spartacus FC elleni hazai vereséget követően három találkozóra eltiltották, miután kritizálta a játékvezetők tevékenységét.



A mislenyiekkel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a Márton edzővel eddig lejátszott tizenkét meccsen tizenhét gólnál tartanak, melyből tizenöt a fordulás után esett, azon belül is tíz az utolsó huszonkét percben! Erős második negyvenöt perceket produkálnak, a cserékkel Dragan Vukmirhoz hasonlóan Márton Gábor is jól sakkozik, így nagy taktikai csata várható, parázs végjátékkal.



Jó mérkőzést ígér az a tény is, hogy mióta Dragan Vukmir átvette az együttes, az még sosem játszott gól nélküli kilencven percet. A két klub eddig hét másodosztályú mérkőzést játszott egymással, de csak kettőt nyertek ebből a somogyiak. A Révész Géza utcai Stadionban negyedszer csapnak össze, 2009-ben a vendégek nyertek, Hagymási Zoltán dirigálta Szalma – Mogyorósi, Fehér, Márton (Muhari, 79.p.), László A. (Ludánszki, 66.p.)– Thiago (Délczeg, 62.p.), Nagy L., Kanta Sz., Köntös – Roni, Sowunmi együttesével szemben. A következő két találkozó döntetlennel (0–0) és egy fölényes hazai sikerrel (4–1) ért véget.