Vége a szünetnek – legutóbb április 26-án lépett pályára a Kometa Kaposvári KK –, szerbán este már a fővárosban fut ki a pályára a csapat. Mely az eddigi öt forduló során kétszer nyert, még a playout nyitányán az éppen aktuális ellenfél ellen, illetve Nyíregyházán. A három vereségét az MVM-OSE Lions, az Atomerőmű SE és a Naturtex-SZTE-Szedeák ellen gyűjtötték be a somogyiak, a szegediek elleni vereség különösen fájó volt, hiszen a Körcsarnokban kaptak ki Krnjajski Boriszék Nikola Lazics edző tanítványaitól. Most itt a lehetőség a javításra, de nem szabad félvállról venni a találkozót, hiszen a fővárosiak és a nyírségiek nagy harcot folytatnak a bent maradásért, ráadásul a Honvéd az „odavágón” kikapott a szabolcsiaktól.



Fotó: Lang Róbert



– A Paks-meccs után kaptak pár nap pihenőt a játékosok, utána folytattuk az edzéseket – fogalmazott Szőke Balázs, a Kometa Kaposvári KK vezetőedzője. – Nagyon jól, megfelelő motivációval dolgoztak a srácok. Aztán sajnos jött egy-két sérülés, ami miatt az utolsó három gyakorláson már foghíjas volt a keret. Ezért még nem tudom, ki lesz hadra fogható a Budapest Honvéd SE ellen. Én abban reménykedek, hogy mindenki, de ez majd csak közvetlenül a találkozó előtt derül majd ki.

Az alsóházi rájátszás első fordulójában viszonylag simán verték a fővárosiakat a kaposváriak.

– A szerdai biztosan teljesen más meccs lesz, hiszen nagyon erős hazai pályájuk van – tette hozzá Szőke Balázs. – Szervezett kosárlabdát játszanak, nagyon oda kell figyelnünk a tranzíciós játékukra, sőt egy-két új elem is bekerült a repertoárjukba, de természetesen azokra is készültünk. Ráadásul a tabella utolsó előtti helyén állnak, így nagy szükségük van a győzelemre. De természetesen mi is nyerni akarunk, s abban bízom, hogy összekapja magát a csapat, s a playout második felében méltóképpen tudunk búcsúzni a szezontól.

Az alsóház állása: 1. MVM-OSE Lions 14 pont, 2. Atomerőmű SE 14 pont, 3. Kometa Kaposvári KK 12 pont, 4. Naturtex-SZTE-Szedeák 11 pont, 5. Budapesti Honvéd SE 8 pont, 6. HÜBNER Nyíregyháza BS 7 pont.