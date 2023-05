Remek szezont fut a HSA NEKA, újoncként legutóbb tizenöt ponttal zártak, most pedig négy fordulóval a vége előtt már van nekik huszonegy! Hazai pályán különösen veszélyesek, hisz a Balatonfüredi KSE (23–23), MOL Tatabánya KC (30–30), Telekom Veszprém (29–29) trió sem tudott nyerni náluk! Utoljára a novemberben kaptak kis saját közönségük előtt a HE-DO B. Braun Gyöngyöstől, akkor is egyetlen találattal (27–28), azóta viszont öt veretlen találkozónál járnak! A válogatott hét utáni első bajnokin a szegediek mindezek tudatában nem fogják lebecsülni Sótonyi László tanítványait. Ez a válogatott szünet kissé megkeveri a kártyákat, hisz mindkét trénernek, Sótonyi Lászlónak és Juan Carlos Pastornak is rendszerint akadnak gondjai csapata teljesítményével ezeket követően. Nagy kérdés, ezúttal melyiknek lesz több.

A bogláriak a legutóbbi szezonban is megrángatták az oroszlán bajszát hazai pályán, hisz félidőben csak eggyel vezetett a Szeged (16–17), mely a második félidőben is "csak" néggyel volt jobb (10–14). Tavaly novemberben, a Tisza partján tizenkettővel kaptak ki (36–24), igaz, akkor nem volt Sztraka, Temesvári és Draskovics sem, akik most viszont edzőjük rendelkezésre állnak, ráadásul Szilágyi Benjámin volt klubja ellen lép pályára, amit őt nagyon motiválja.

– A nevelőegyesületem ellen mindig hatalmas motivációt jelent pályára lépni, mindent meg fogunk tenni azért, hogy jó meccset tudjuk játszani – nyilatkozta a tizenkilenc éves szélső, aki ötvenhét találatnál jár a szezonban. – A Veszprém elleni találkozóhoz hasonlóan felszabadultan, taktikai utasításokat betartva kell játszanunk, vetődve minden labdára.

A szegedi oldalon is vannak akadémisták Tisza Levente, illetve a tizenkilenc éves balszélső Molnár Robin személyében, utóbbi a boglári trióval, Palasics Kristóffal és a Krakovszki testvérekkel együtt már a nemzeti együttesben is bemutatkozhatott. Szegedről Fekete és Bajus került még Szilágyin kívül a HSA NEKA kötelékébe, ám utóbbiak sérülésük után még nem kerültek vissza Sótonyi László keretébe.