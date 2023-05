A mogyoródi Grosics Gyula Sportcsarnok adott otthont a Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség által rendezett IFBB Gyermek Fitness Magyar Kupának, amelyen a júniusi szerbiai világbajnokságra is kvalifikálhatták magukat a sportolók. A kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói kitettek magukért, hiszen egyéniben, duóban, trióba és csapatban is lenyűgözték a szakmai zsűrit, s a remek munka eredményeképp az érmek mellett két világbajnoki kvalifikációval is büszkélkedhettek a verseny végén.

– Ismét fantasztikusan szerepeltek a sportolóink, hiszen összesen 32 éremmel büszkélkedhetünk – tudtuk meg Prukner-Sas Médeától, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetőjétől. – Emellett Sovák Rékának és Tóth Anilla Nettinek sikerült kvalifikálnia magát az IFBB világbajnokságra, amit óriási teljesítmény tőlük. Nagy örömmel tölt el az is, hogy az utánpótlást is sikerült bővíteni. Két új, start-kezdő kategóriás csapatot is indítottunk, és mindkettő éremmel tért haza az első versenyéről.

A Bakó-Sas Fitnesz SE érmesei

Start kategória, 7-9 évesek

Aranyérem: Chino-Nacho csapat: Nagy Eszter, Hiffner Hanna, Bartal-Kovács Szófia, Kondráth Léna, Gschwindt Laura.

Bronzérem: Mary Poppins csapat: Láng Lara, Balogh Dóra, Csatári Léna, Langer Léna, Kurucz Dalma, Domonkos Zoé.

10-12 évesek

Ezüstérem: Soda&Yoda csapata: Németh -Jó Aliz, Erdélyi Olívia, Tömösváry Zorka, Bárány Dóra, Dobrovóczky Panna, Rébay Lilien, Réti Fanni.

Aranyminősítések: Langer Léna (2017), Markovics Hanna (2015), Rébay Lilien (2014), Réti Fanni (2014), Dobrovóczky Panna (2014), Nagy Hanna (2013), Bárány Eliza (2011), Fodor Zoé (2010), Andricz Sára (2010).

Ezüstminősítések: Tömösváry Zorka (2016), Bárány Dóra (2014), Part Lara (2011).

B kategória:

Aranyérmes: Gáspár Bora (2010).

Ezüstérmesek: Szijártó Mira (2013), Ernst Anna (2010).

Bronzérmes: Kordély Szonja (16+).

A kategória:

Ezüstérmesek: Zeqo Hanna (2012), Papp Liliána (2010), Bali Luca (2009).

Bronzérmes: Szabó Kinga (16+).

Elit kategória:

Bronzérmes: Sovák Réka (2011).

Dance kategória

Aranyérmesek. Trió, My Heart (Balázs Bernadett, Péterfi Anna, Pető Luca). Duó, Kesha (Tóth Anilla Netti, Ernst Anna). Csapat, Angyal-Ördög (Kiss Zsófia, Bali Luca, Sovák Réka, Tóth Anilla Netti). Formáció, Magic Routine (Tóth Anilla Netti, Ernst Anna, Sovák Réka, Szabó Kinga, Székely Adél, Kordély Szonja, Sándor Kincső, Horváth-Bank Norina, Péterfi Anna, Pető Luca, Balázs Bernadett, Bali Luca, Kiss Zsófia, Tóth Anilla Netti).

Ezüstérmes csapat: Karnevál (Péterfi Anna, Tóth Anilla Netti, Sovák Réka, Ernst Anna, Pető Luca, Balázs Bernadett).

Az érmek mellett számos értékes pontszerző hellyel is bővült az egyesület: Horváth Dorka 5. hely, Balázs Bernadett 7. hely, Péterfi Anna 9. hely, Pető Luca 5. hely, Szaka Viktória 7. hely, Sándor Kincső 6. hely, Horváth-Bank Norina 8. hely, Kiss Zsófia 5. hely, Székely Adél 10. hely, Tóth Anilla Netti 7. hely.