Az isztambuli megméretésen a pointfighting szabályrendszerben Veres Richárd megnyerte súlycsoportja, a 63 kg küzdelmeit. A sokszoros világ- és Európa-bajnok ráadásként diadalmaskodott a pointfightingban mindig csemegének számító, súlycsoportoktól független Grand Champion versenyszámban is. A rutinos sportoló a két arannyal jelezte, hogy éremre tör majd a júniusi Európa Játékokon is, ahová rajta kívül másik nyolc magyar kick-boxos is kivívta az indulás jogát. Veres Richárdhoz hasonlóan két elsőséget szerzett Isztambulban a felnőtteknél a formagyakorlatos Mónus Viktor, aki a kreatív fegyveres, illetve a zenés fegyveres kategóriában is a legjobbnak bizonyult. A törökországi éremtáblázaton a nemzetek között Magyarország a harmadik helyen végzett, míg a résztvevő 78 egyesület között a Halker-Király Team a negyedik legeredményesebbnek bizonyult. A kick-box világkupa sorozat következő állomásának hazánk ad otthont: a 28. Magyar Kick-box Világkupára június 16. és 18. között kerül sor a BOK Sportcsarnokban.

Kick-box világkupa, Isztambul, a felnőtt magyar érmesek:

Pointfighting:

Férfiak:

63 kg: 1. Veres Richárd

+94 kg: 3. Opauszki Dávid

Grand Champion: 1. Veres Richárd

Nők:

50 kg: 3. Petró Lili

60 kg: 2. Busa Andrea

65 kg: 3. Busa Andrea

Grand Champion: 2. Busa Andrea

Light-contact:

Férfiak:

63 kg: 3. Száraz Gergő

74 kg: 2. Kajtár Bence

Kick-light:

Férfiak:

63 kg: 2. Száraz Gergő

Formagyakorlat:

Férfiak:

Kreatív: 2. Mónus Viktor

Kreatív fegyveres: 1. Mónus Viktor

Zenés fegyveres: 1. Mónus Viktor

Nők:

Kreatív fegyveres: 2. Tar Petra

Zenés fegyveres: 2. Tar Petra

Full-contact:

Nők:

60 kg: 3. Tóth Anna

K1:

Nők:

52 kg: 2. Pálfi Viktória