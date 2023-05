Ezután jöttek a Jövő SC-s évek, ahol volt egy tehetséges 10-12 éves gyerekekből álló csoport, s Virth Balázs úgy látta, rengeteget tanulhat tőlük, és egy kicsit együtt nőtt fel a klubbal. – Széles Sándor mondta annak idején, ahogy Gyurtából lett versenyző, úgy belőlem edző – emlékezett vissza. – A mostani helyzetemet, annak az időszaknak köszönhetem.

Ezt követte, 2012-ben az Újpesti TE, ahová már olimpiai arany után érkeztek, azaz ott már volt elvárás, teljesíteni kellett, de profi körülményeket biztosítottak. Nagy feladatokból bőven kijutott a mesteredzőnek, aki kiérdemelte a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát is.

– Nem panaszkodhatok, inkább szerencsésnek érzem magam, de néha tényleg nem egyszerű – tette hozzá. – Hiszen nagy az eredménykényszer, Milák Kristófnál például nem lehet megmagyarázni a második helyet, nem mondhatom azt, majd meglátjuk. Adott egy egyéniség, akivel úgy kell bánni, hogy az adott munkát elvégezze, de az sem baj, ha közben jól érzi magát ebben a monoton sportágban. Ez hatványozott igaz Milák Kristófra, akinek nem csak a teste, az agya is egy sprinterére hasonlít, azaz rá kell venni a komoly munkára. Többször el kell neki magyarázni, hogy egy szerencsés ember, akit hatalmas tehetséggel áldott meg a sors. Ezért nem szeretném, ha olyan lenne az arca reggel hétkor az uszodában, mintha a bányába menne, mert nagyon sokan akarnak Milák Kristófok lenni. A beszélgetés után mosolygósabban indul a reggel.

Sokan voltak kíváncsiak Virth Balázs kaposvári előadására

Fotó: Lang Róbert



Felidéztek több állomást is az év utánpótlás edzőjének is megválasztott szakember életéből, például a kaposvári uszodát Piskothy Péterrel, akihez edzésre járt Virth Balázs. De ott volt a diákon a Komjádi uszoda, a balatonfűzfői edzőtábor, Kaposvár, Barcelona, a kedvenc városa. Amikor Kapás Boglárkához értek, úgy fogalmazott, mindenkinek olyan tanítványt kíván, mint amilyen Bogi. – Ő volt az első önálló „munka”, amikor hozzánk került, már vb-bronzérmes volt, s kilenc hónap volt már csak az olimpiáig – húzta alá. – Azaz nem volt egyszerű dolgunk, de nála alázatosabb, szerényebb, nagyobb munkabírású, sportembert nem ismerek, jöttek is az eredmények.

– Zseniális versenyző, de nehéz ember – fogalmazott Virth Balázs, amikor Milák Kristófhoz érkezett a prezentáció. – Tartottam a közös munkától, s a kollégák is féltettek tőle, mi vár majd rám, de nagyon működőképes a dolog. Abszolút kijövünk, érzem, mit akar és el tudom végeztetni vele azt a munkát, amiben hiszek.

Kaposvárról szólva Virth Balázs azt mondta, itt vannak a legjobb barátai, ezért nagyon hiányzik neki a város. Edzőtáboroztak már itt, sőt lehet, jövőre is visszatérnek, de versenyekre is szeretnek idejárni. Ritkán tud hazajönni, hat-nyolc évvel ezelőtt még el tudott utazni egy-egy kosárlabdameccsre, ám ma már ezt nem teheti meg.

A rendezvényen szó esett még az élsport előnyeiről, hátrányairól, úgy mint az egészséges életmódról, az anyagi megbecsülésről, a rengeteg lemondásról, ahogy az élsportolók pályamodelljéről is.