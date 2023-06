Míg a férfiaknál egyre többen képesek berobbanni a felnőttmezőnybe már nagyon fiatalon, addig a nőknél pontosan ennek a tendenciának az ellentétje figyelhető meg a kézilabdavilágban. A büntető.com éppen ezért készített egy bemutató listát a top 15 női tehetségről, ahol jó néhány olyan fiatal van, akiknek a nevével eddig inkább csak az utánpótlás-világeseményeken találkoztunk.

A legtehetségesebb 22 éven aluliak listájára a 2001. május 10. után születettek közül válogattak játékosokat. A női szakág erőviszonyai az elmúlt években, ha nem is lettek kőbe vésve, de kezdenek megcsontosodni: Norvégia és Franciaország már-már letaszíthatatlannak látszik a trónról. Az Európán kívüli csapatoknak egyre nehezebb felvenniük a versenyt a legjobbakkal, éppen ezért a 32 csapatos világbajnokságokon minden eddiginél több az olyan mérkőzés, ami szakmailag értékelhetetlen.

Ha valaki nem kerül be az európai nemzetközi kézilabdázás vérkeringésébe, akkor nagyon nehéz áttörést elérni. Hiszen a fiatalként megnyert számos vb- és Eb-cím nem jelent garanciát arra, hogy valakiből világklasszis felnőtt kézilabdázó válik. A listán azonban két rendkívül tehetséges magyar is megtalálható.

A tizedik helyet az MTK Budapest irányítója, Simon Petra foglalja el, aki 2022 májusában valósággal berobbant a köztudatba azzal a megalkuvást nem ismerő játékával, amivel három NB I.-es meccsen 17 gólt dobott. Aztán május végén jött a Győr elleni Magyar Kupa döntő, ahol három, fontos pillanatban lőtt góllal a világ egyik legjobb csapata ellen is megmutatta a tehetségét. A Fradi a több játéklehetőség reményében kölcsönadta őt az MTK-nak a most véget érő szezonra, amelyben az utolsó játéknap előtt 80 gólt lőtt.

A hetedik helyen Kajdon Blanka található, aki a 2022-es junior világbajnokság álomcsapatának a legjobb irányítója volt, a Norvégia ellen 31–29-re elveszített fináléban kilencszer volt eredményes. A húszéves irányító az előző szezont a Siófok KC csapatában töltötte. A szintén rendkívül tehetséges győri Farkas Johannával együtt ő volt a csapat húzóembere. Az Európa-liga negyeddöntőjébe jutó Siófokban első – egyben utolsó – szezonjában támadásban és védekezésben is szépen helyt állt. Miután a balatoniak csődöt jelentettek és szélnek eresztik csapatukat, neki is új együttes után kellett néznie. Némileg meglepő módon a választása nem egy másik magyar klubra, hanem a norvég Moldéra esett. Kajdon így már nagyon fiatalon kipróbálhatja magát egy másik kézilabda-kultúrában is, ami ráadásul az elmúlt évtizedek legsikeresebbje is egyben.