Minden évben június harmadik hetében rendezik meg a kerékpáros országos bajnokságokat, s ahogy már korábban is, most is a sort az időfutam ob nyitotta. A helyszín nem változott, DKSI rendezésében ismét a 354. számú főút tüköraszfaltja várta a résztvevőket. A Debrecen mellett található Bocskaikertet elkerülő főutat a megméretés idejére a forgalomtól teljesen elzárták, így jött létre az oda-vissza tizenkilenc kilométeres, majdnem egyenes, minimális szintemelkedést tartalmazó pálya. Az igazi nyár kezdete, már évek óta egybe esik az országos bajnokság időpontjával, az előzetesen ígért 34 foknál egy picit kellemesebb, rajtidőponttól függően 28-32 fok volt. A meleg mellé, párás levegő is társult. Az nagy erőpróbára több mint kétszáz versenyző jelezte a részvételi szándékát.

– Az amatőr indulókon, csapatokon kívül, félprofi, profi, és Word Tour versenyzőink álltak rajthoz – tájékoztatott a Kaposvári Kerékpáros Klub SE. – A korábbi évekhez hasonlóan a versenyzők korcsoportonként eltérő távot teljesítettek, 10, 15, 19, 39 km várt rájuk; 19 kilométerig egy, 39 kilométernél három fordítóval. A korcsoportok tömbösítve rajtoltak, így mindenkire hasonló körülmények vártak. Az időfutam országos bajnokságon, minden évben nagyon jól szerepelünk, az elmúlt három esztendőben mindig bajnoki címmel, vagy címekkel tértünk haza. Az egyesületünket Antalné Varga Anita (Wmaster 3 – 15 km), Somogyi Gergely (Master 2 – 19 km), Szél Gábor (Master 2 – 19 km) és Szerencsés József (Master 3 – 15 km) képviselte az országos seregszemlén.

Antalné Varga Anita hozta a kötelezőt, sokat edzett az ob-ra, sok időfutam specifikus feladatot hajtott végre. Ez meg is látszott az eredményén, egyenletes tempóban, 23 perc 51 másodperc alatt teljesítette a távot, s ezzel WMaster 3 korcsoportban magyar bajnoki címet szerszett. Somogyi Gergely tavaly a legmagasabb osztályban, elit korcsoportban, a World Tour profik mögé, a dobogó harmadik helyére állhatott fel. Az idén szeretett volna egy magyar bajnoki címet, így a korcsoportjában állt rajthoz, végül Master 2 korcsoportban – az elit után – a második legerősebb a mezőnyben állt rajthoz, ebben a kategóriában, tényleg erőset kellett menni, egy dobogós eredményért is. Somogyi Gergely elmondása szerint kimaxolta a versenyt, 23 perc 21 másodperc alatt teljesített a 19 kilométeres pályát, 48, 5 km/H-ás átlaggal. Ezzel megnyerte a Master 2 korcsoportot, és Magyar Bajnoki címet szerzett.

Az Elite-kategóriában Valter Attila (Jumbo Visma) állhatott fel a dobogó tetejére, mögötte Szalai Dániel (HILL Racingteam) és Fetter Erik (EOLO-Kometa Cycling Team) végzett. A nőknél Vas Kata Blanka (SD Worx) 25:35.76 perc bizonyult a legjobbnak, míg a második helyen Hajdu Fanni Helga (Tipográfia Ladies Cycling) 27:37.37, a harmadikon pedig Péteri Niké (Joyride WTC) 28:19.83 végzett.