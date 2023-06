– 2017-ben volt egy áttörés az életemben, amikor februárban kiköltöztem Spanyolországba három évre – mondta az 5. dan mesterfokozatot is elérő mester. – 2020 nyarán jöttem vissza Kaposvárra, annak idején próbálkoztam újraalakítani a klubot, illetve Kaposváron egyesületet nyitni. A siófoki klubomat hátrahagytam az akkori tanítványaimra, Kaposváron pedig teljesen előröl kellett kezdenem mindent, az időpont sem volt a legszerencsésebb, mert pont akkor jött a pandémia. Egy régi általános iskolás osztálytársnőmnek a fia volt az első tanítványom a városban, aki szeretett volna jönni, de egyedül volt. Aztán Senpai Balogh Máriának a személyi edzője voltam, ő beszállt segíteni, hogy a fiúnak, Ulrich Szilárdnak legyen edzőtársa. Meg is lett az első vizsgája, ekkor már Máriának is megtetszett, így tavaly nyár óta nagyon aktívan csinálja, ő egy jó példa arra, hogy ilyen idősen is, akár 45 évesen is el lehet kezdeni a harcművészeti stílust. Ő a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola tanítója, így általa nyitottunk Kaposmérőben is egy klubot, amit ő vezet húsz tanítvánnyal. A három klubot egybevéve körülbelül harmincöten vagyunk.

A kaposvári mester a küzdősportot és a harcművészetet mindig külön választja, az önvédelmet tanítja és nem az erőszakos részét.

– A lényeg, megtudjam magam úgy védeni, hogy aktív és hatékony legyen, de mégse okozzak olyan sérülést az ellenfelemnek, ami miatt én kerülök szorult helyzetbe – emelte ki Renshi Csima János. –Pont ezért alkalmas ez a stílus a gyerekek mozgás- és szellemi szintjének fejlesztésére, hiszen a technikáknak az összeállítása nagyon nagy szellemi koncentrációt igényel, figyelni kell a kitérésekre, védekezésre, visszatámadásra, egymás kontaktjára. Ez egy nagyon komplex harcművészeti ágazat, ami magába foglalja a karatét, a dzsúdót, a brazil jitsuból a földharci elemeket is, tehát egy komplett önvédelmi rendszer.

Egy hónapja volt egy magyar bajnokság, a Magyar Sport Ju-jitsu Szövetség által rendezett nyílt open pontszerző verseny.

– Ez volt a lányaink első versenye és meg is nyerték, elég magas pontkülönbséggel – hangsúlyozta. – Ezután kaptam egy meghívó levelet a Magyar Kempo Szövetségtől a XIX. Kempo Világkupára, amelyen négy-öt ország 700 versenyzője részt vett. Ez egyben az elhalálozott kempomester, Juhász Ferenc emlékversenye volt. Mi négyen indultunk a viadalon; Palcsó Márton a siófoki klubból, Mária, Szilárd és jómagam, s a saját kategóriáját mindenki megnyerte, így világkupa-győztesek lettünk. Nemrég pedig nyolc tanítványommal Mérőből voltunk egy kupaversenyen Dunakeszin, ahol a Müller Anita-Gál Fruzsina páros aranyérmet szerzett, a Gayer Eszter-Székely Jázmin és a Szabadi Alíz-Rácz Linett páros pedig ezüstöt. Illetve szereztünk két bronzérmet is, a Gayer Eszter-Pék Karsa és a Hortobágyi Jázmin-Márton Gréta duó. Majd szeptemberben lesz ismét egy magyar bajnokság, amin indulni akarunk.