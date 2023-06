– Ez most már a tizedik év, amikor sorozatban megrendezésre kerül a tornánk Balatonszárszón – emelte ki Pinkóczi Tibor. – Annak idején egy remek kapcsolat alakult ki itt a Balatonszárszó NKSE sportegyesület, majd később a település vezetőivel, s most már három éve csak itt szervezünk balatoni tornát. Azért mondom, hogy csak itt, mert korábban Siófokon és Balatonfüreden is volt egy-egy állomása a Balaton Tournak, de úgy döntöttünk vagy úgy alakult az élet, hogy most már csak Szárszón. Remek fogadtatásra számíthattak a csapatok, nem csak itt a sportpályán, hanem a településen is én én magam is nagyon szeretek Szárszóra járni. Ez az egyetlen füves pályás versenyünk egyébként a szezonban, mert a többsége az műfüvön vagy sportcsarnokban kerül megrendezésre.

A Balaton Tour tornán nyolcvan együttes rúgta a bőrt a Balatonszárszói Sportpályán.

– Nyolcvan csapatos a tornánk, köztük a Felvidékről és más Magyarországhoz közeli településekről is érkeztek alakulatok, tehát kvázi egy nemzetközi kispályás labdarúgó tornát szerveztünk, most már hagyományosan, mert már tavaly és tavalyelőtt is volt külhoni gárda a mezőnyben – emelte ki. – Idén és az elmúlt években is fantasztikus volt a hangulat, rengeteg a büfé, a helyi vezetők is segítenek, úgyhogy szerintem ez a legjobban várt kispályás torna hazánkban.

Eredmények

1. Kétballábasok - Komárom, 2. Belo Bt - Kaposvár, 3. Meglepetés - Budapest, 4. Baranya Blinders - Pécs.

A torna játékosa Bogdán Maxim lett a Meglepetés együtteséből, a legrutinosabb Nagy Norbert volt a Baranya Blinderstől. A döntő játékosának Bilkó Bencét, a torna kapusának pedig Németh Tamást választották meg a Kétballábasoktól. A gólkirály Mánya Szabolcs volt a Dufa együttesétől, a legtehetségesebb játékos címet a Belo Bt-s Balog Alex vitte el.